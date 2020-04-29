В Україні впадуть зарплати, а нова мінімалка не покриє зростання цін: експерти і Кабмін озвучили прогнози

В Україні в 2020-му рівень реальних доходів скоротиться майже на 14%, а зростання мінімальної зарплати в наступному році навряд покриє інфляцію. Водночас ускладниться і ситуація на ринку праці: роботи стане менше, а претендентів – більше.

OBOZREVATEL проаналізував консенсус-прогноз Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства (МРЕТ), а також оцінки аналітиків і з'ясував, як зміниться рівень доходів українців і що чекає на працюючих.

Що буде з зарплатами?

Мінімальну зарплату в 2020-му підвищувати не будуть. Як і зараз, до кінця року вона складе 4723 грн. Уже в 2021-му, згідно з консенсус-прогнозом МРЕТ, мінімалку можуть підвищити до 5134 грн. І це погана новина. У січні цього року зростання склало 13%, а в наступному може бути всього на рівні 8,7%.

І це за умови, коли в 2019-му ціни зросли на 4,1%, а в 2020-му підвищення становитиме як мінімум 8,7%. Тобто в кращому випадку доходи найменш забезпечених українців залишаться на тому ж рівні, а в гіршому – знизяться.

До речі, про зниження доходів, реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати в 2020 році впаде на 13,9% і складе 11 079 грн. При цьому зростання реального розміру зарплати в 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

Прогноз зарплат в Україні

Аналітик Єгор Комов із такими оцінками погоджується: середня зарплата може бути на рівні 11 тис. грн, однак реальні доходи більшості українців скоротяться. "Я думаю, що інфляція може бути на рівні 10%. Ми кілька років спостерігали, як оцінки, закладені в бюджет, прогнози НБУ, не відповідали реальному рівню зростання цін. Але навіть якщо припустити, що інфляція буде на рівні 7-8%, частина людей зовсім тимчасово втратила доходи і, звичайно ж, їх ми не побачимо за статистикою зарплат. Скорочується кількість вакансій, зростає рівень безробіття. Зараз роботодавцю не потрібно пропонувати ту зарплату, за яку до нього прийде співробітник, вибираючи між ним і конкурентом. Прийдуть на будь-яку зарплату", – говорить Комов.

Відзначимо, через карантин більше 2 млн українців залишилися без роботи. При цьому п'ять мільйонів працюючих відправили у вимушені відпустки. Все це призведе до того, що середні в 2020 році реальні заробітні плати впадуть до рекордно низького показника.

Реальна заробітна плата враховує показник інфляції. Її динаміка показує не тільки номінальний розмір, але і купівельну спроможність.

Виробничі ланцюжки порушені вже зараз. Економіка – це мільйони гвинтиків, які працюють у зв'язці між собою. І як тільки один із них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає й Україну. Вже до літа, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, а до вересня економічна ситуація буде нормалізуватися.

У гіршому випадку нормалізація відбудеться тільки до кінця 2020-го. У будь-якому разі, ситуація в Україні стабілізується не скоро. І для всіх нас прийшов час об'єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань за час сучасної України.

Що буде з ринком праці та заробітчанами?

У прогнозі МРЕТ ідеться: ситуація на ринку праці буде залишатися складною до кінця 2020 року. Що відбуватиметься:

зростання безробіття через масові звільнення і повернення мігрантів в Україну. Рівень безробіття за підсумками року буде найвищим серед запропонованих попередніх варіантів;

відбудеться перерозподіл робочої сили між сферами діяльності, по завершенню карантину трудові мігранти покинуть Україну;

"Імовірно, протягом декількох років більша частина працівників, які приїхали в Україну в березні, вирішить повернутися на роботу за кордон. Водночас можливо, що за межі України знову поїдуть працювати менше половини працівників, якщо в березні в Україну приїхали в основному ті, хто не планував повернення за кордон або не мав можливості там надовго залишатися; до того ж є ймовірність, що країни ЄС суттєво зменшать залучення робочої сили з-за кордону на тривалий період", – ідеться в припущенні.

За найсміливішими прогнозами, кількість безробітних українців зросте до 500 тис. осіб. Таку оцінку озвучив колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Він оцінив ситуацію в інших країнах і припустив, що схожий сценарій чекає і нас.

Міжнародна організація праці розробила три сценарії розвитку ситуації, йдеться на офіційному сайті МОП. Так, зростання безробіття в світі може скласти від 5,3 млн ("м'який" варіант) до 24,7 млн ("жорсткий" варіант). За вихідний показник береться 188 мільйонів – стільки безробітних налічувалося в світі в 2019 році. Для порівняння: світова фінансова криза 2008-2009 років залишила без роботи 22 млн осіб.