В Україні візьмуться за боржників по комуналці

Для того, щоб в Україні на громадянина подали до суду за борги по оплаті житлово-комунальних послуг, сума боргу не має зовсім ніякого значення.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив адвокат Олег Бойко.

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Борги за комуналку: за що українці не платять

"Якщо є заборгованість, балансоутримувач подає позов про стягнення. У разі, якщо не використані ніякі інші механізми, квартира боржника дійсно може бути продана з торгів на користь погашення заборгованості", - заявив адвокат, зазначивши, що сума, за яку продадуть квартиру буде відрізнятися від її реальної ринкової вартості. "Як правило, квартиру продають на 10-30% дешевше її ринкової вартості. Так само занижується вартість майна, яке перед продажем квартири буде конфісковано на користь погашення боргу", - заявив адвокат.

"Але тут потрібно розуміти, що стара звичка оцінити майно, якомога дешевше, все-таки пішла в минуле. Тобто сьогодні, як би там не було, намагаються оцінювати і майно, і квартири за реальними цінами, ніж це робилося раніше", - заявив адвокат.

"В Україні зараз практично всі комунальні платежі розділені, тобто в кінці місяця ми з вами отримуємо з десяток платіжок. Будь хто з постачальників може звернутися до суду навіть при самій мінімальної заборгованості. Зрозуміло, ніхто не буде примусово продавати квартиру якщо борг становить 10 гривень, але чисто юридично підстави для звернення до суду є навіть, якщо борг мінімальний", - сказав адвокат.

"До того моменту, коли продаж квартири вже здійснено, боржник має право погасити борг і тим самим зняти квартиру з торгів. Якщо квартиру вже продано, боржник має право оскаржити продаж в судовому порядку", - зазначив адвокат.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що заборгованість українців за житлово-комунальні послуги стрімко зростає, незважаючи на субсидії.

Ми також писали про те, як саме відбувається процедура звернення до суду і що робити громадянам, щоб уникнути примусового продажу квартири.