В Україні вирішили перекроїти регіони: чи доведеться міняти паспорти, де видаватимуть довідки й чого чекати

В Україні ліквідують більшість районів, скоротять тисячі чиновників і заощадять понад три мільярди гривень на їхніх зарплатах. Відповідний план реорганізації території вже ухвалив Кабмін і незабаром розглянуть на засіданні Верховної Ради.

Укрупнення районів – один із етапів децентралізації, мовляв, витрачати гроші й ухвалювати рішення повинна місцева громада, а не начальник із області.

Про те, як на українців вплине новий пристрій країни й до чого це призведе – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з моїм районом?

Найімовірніше, його більше не буде. В Україні з 490 районів залишиться всього лише 129, йдеться в затвердженому Кабміном проєкті. Документ подали до Верховної Ради, де його можуть доповнити й переписати. Зміни будуть незначними, бо сам проєкт розроблювали спільно з тим же парламентським комітетом, який вноситиме правки.

Як саме перекроять райони і в якому опиниться ваш населений пункт, можна подивитися тут. Якщо ви потрапили під реформу, найімовірніше, ваш центр "переїде" до найбільшого міста нового району. І ось тут виникають складнощі.

І як на мене це вплине?

Є два сценарії. Перший – позитивний. Наприклад, один із двигунів децентраліаціі у новій владі нардеп Віталій Безгін розповідає OBOZREVATEL: усі адміністративні послуги (або майже всі) можна буде отримати в своїй територіальній громаді. Мовляв, їхати в район не доведеться. Експерт Центрального офісу реформ при профільному міністерстві Іван Лукерія додає: якщо раніше було майже п'ять тисяч бюджетів, залишиться всього 1,3 тисячі. Тому вдасться заощадити на зарплатах чиновників, ефективніше розподіляти кошти.

Другий сценарій передбачає виникнення цілої низки проблем. Наприклад, ексвіцепрем'єр Павло Розенко каже: зараз на рівні районів працюють місцеві органи соцзахисту. Чи передбачили перерозподіл їхніх функцій і чи не вплине укрупнення на якість і швидкість надання послуг – велике питання.

Такої ж позиції дотримуються і в Асоціації міст України. Вони опублікували офіційне звернення, в якому заявили:

на українців чекає недоступність публічних послуг,

двовладдя, погіршення фінансового становища міст,

втрата робочих місць для чиновників ліквідованих районних адміністрацій.

Мені потрібно оформити субсидію, оновити паспорт або розлучитися. Куди йти?

Їхати до районного центру, найімовірніше, не доведеться. Майже всі адміністративні послуги, якщо реформу вдасться реалізувати, можна буде отримати на місцях у Центрі надання адмінпслуг (ЦНАП). Там повинні і вклеювати фотографії, і розлучати, і оформлювати соціальні виплати.

Але це за умови, що місцева влада забере на себе всі функції районів. Є ризики, що вийде це не у всіх, найближчий центр адміністративних послуг виявиться далі, ніж закрита районна адміністрація.

Нові райони України: в Раді пояснили, що зміниться

Глава ОТГ Славського Володимир Бега розповідає OBOZREVATEL: у його громаді вже зараз надають 85 адміністративних послуг. І до укрупнення районів їздити туди для отримання довідок або оформлення чого-небудь не потрібно.

Водночас ексвіцепрем'єр Геннадій Зубко додає: держава передасть ОТГ питання освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а область – ремонт і будівництво доріг. "Поки у громад є кошти на ремонт комунальних доріг, які розташовані в населених пунктах. Очікуємо, що частина коштів із державного дорожнього фонду буде спрямована в об'єднані райони й почнеться рух по інфраструктурі", – розповів Зубко.

Чи доведеться міняти реєстрацію та місце народження в паспорті?

Ні, всі документи залишаються чинними. І документи, що підтверджують право власності на нерухомість, і паспорт. Тобто українцям міняти нічого не доведеться.

Є окреме правило для юридичних осіб – вони з часом повинні переоформити папери із зазначенням правильної назви району. Відзначимо, за таким же принципом відбувалася процедура перейменування вулиць, міст і областей. У паспортах українців досі вказані вулиці Леніна, Дзержинського, міста Дніпропетровськ і Дніпродзержинськ. Хоча ці назви, як і десятки інших, уже давно замінили.

А що буде з виборами?

Новий перелік районів повинні затвердити до місцевих виборів. Тоді в кілька разів скоротиться кількість районних рад, буде менше депутатів. Повністю скасувати вибори до районних рад не можуть, це стане порушенням Конституції.

Коли укрупнять райони?

Усі процедури (правки в комітеті, голосування в Раді) можуть закінчити вже до кінця року. Відзначимо, що проєкт постанови після Кабміну повинен пройти узгодження в комітеті й бути розглянутим на пленарному засіданні.

Павло Розенко, колишній віцепрем'єр-міністр України

Павло Розенко Liga.net

"Обмежена кількість районів показує, що центральна влада провела це рішення без урахування думки місцевих громад. Із місцевими громадами ніхто не радився. Рішення вже сприйнято суспільством негативно і суспільству дійсно не пояснили, чим це завершиться для людей. Є багато питань, наприклад, де будуть надаватися соціальні послуги. Управління соцзахисту були на рівні районів, вони надавали послуги населенню. Тому я, чесно кажучи, бачу, що за таким поспіхом влада створює хаос", – заявив Розенко в коментарі OBOZREVATEL.

Євгенія Кравчук, нардеп від "Слуги народу"

Євгенія Кравчук liga.net

"Точно можна сказати, що зменшиться фінансування чиновників. Але щоб закінчити реформу, потрібно внести низку змін до Конституції. Для людей із позиції надання послуг район не потрібен. На рівні ОТГ будуть усі послуги, які потрібні людині. Щоб це було на рівні витягнутої руки. Для районних рад залишиться невеликий бюджет. У них буде 1,5% бюджету".

Іван Лукерія, експерт Центрального офісу реформ при профільному міністерстві

Іван Лукерія Fb.com

"Як на мене, конфігурація в проєкті оптимальна, виходячи з ситуації в регіонах. Друге – важливо розуміти, коли ми чуємо зауваження, що хтось ліквідує райони, потрібно розуміти, що залишаються дієздатні громади. До всіх застосували одну методику. Наступний крок – буде робота в комітеті, з громадами, можливі певні зміни, якщо існуватимуть конкретні пропозиції", – каже Лукерія.

Володимир Бега, глава Славського ОТГ

Володимир Бега zruchno.travel

"Я керую ОТГ 2,5 року й не можу сказати, що через адміністративний поділ виникли якісь проблеми в людей. Не секрет, що в районних адміністраціях роздуті штати і в багатьох випадках дублювалися робочі функції. З нашого досвіду роботи в карпатському регіоні питань не виникає. Ми створили ЦНАП – центр надання адміністративних послуг. Люди задоволені, тому що з навколишніх сіл не потрібно було їхати в той же район – Сколе, за 30 км – і безпосередньо тут на місці отримати приблизно 85 послуг".

Геннадій Зубко, ексвіцепрем'єр, колишній міністр регіонального розвитку

"У новій постанові Кабміну з'явилося додатково 27 районів і ймовірно, що будуть з'являтися інші. Ми вважаємо, що ризикованим є виникнення Берегівського району. Наша пропозиція була в тому, щоб Мукачівський та Хустський райони проходили через усю Закарпатську область, об'єднуючи як прикордонну територію Угорщини, так і Івано-Франківської області. Новий Берегівський район об'єднує власне Берегівський та Виноградівський райони

Гроші там, де є відповідальність. Якщо в селі є фермерське господарство або заправки, які платять податок на землю і акциз, але в той же час сільський голова не утримує ні заклад, ні школу, то виникає питання: податки йдуть, а нічого не робиться. Зараз контролю за засобами практично немає. Думаю, це питання вирішиться з виборами в жовтні, коли на всій території в нас будуть громади і стане зрозуміло, скільки коштів і від кого надходить".