В Україні виплатять борги медикам: Зеленський назвав дату

В Україні наступного тижня почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам, що виникли в деяких регіонах.

Про це повідомили на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба закрити питання із заборгованостями лікарям найближчим часом. Немає значення, з яких причин вони виникли. Ми продумали, щоб бюджет містив усі ресурси для вирішення проблем. Я розумію, що заборгованості точкові, однак починайте виплачувати їх якомога швидше. У бюджеті, серед іншого, закладено й додаткове фінансування для тих, хто бореться з коронавірусом. Усе це медики мають отримати вже з квітня", – підкреслив Володимир Зеленський.

Лікар і пацієнт першоджерело

Президент також акцентував увагу на тому, що слід продовжувати забезпечувати лікарів засобами захисту та пояснювати алгоритми, як вберегтися від інфікування. За останні дві доби було зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом порівняно з попереднім періодом поширення інфекції. Це можна пов’язати з Великодніми святами, адже минулої неділі понад 100 тисяч українців таки відвідали заходи у церквах, а симптоми недуги проявляються найчастіше на 5-6 день після зараження, повідомили на нараді.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробили механізми додаткового фінансування лікарів, зокрема, тих, хто залучений в догляді за хворими COVID-19.

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