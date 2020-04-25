В Україні виплату 1000 грн пенсіонерам можуть перенести на кінець червня

В Україні разову виплату в 1000 грн для пенсіонерів, які отримують гроші за допомогою листонош, можуть перенести з квітня до 25 червня.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду. 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня.

А тим, кому гроші приносять листоноші – до 25 червня. "3,5 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії через пошту, листоноші повинні доставити одноразова допомога додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. В разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги у зазначені 5 днів, її повинні виплатити не пізніше 25 червня поточного року", – йдеться в повідомленні.

Дізнатися, чи маєте ви право на разову доплату, можна, зателефонувавши до Пенсійного фонду за номерами телефонів: 0-800-503-753; (044) – 281-08-70; (044) – 281-08-71.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в травні левова частка пенсіонерів не отримають обіцяну індексацію (осучаснення) пенсій. З 11,4 млн пенсіонерів на підвищення можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.