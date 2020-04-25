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25 квітня • оновлено в 14:26
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В Україні виплату 1000 грн пенсіонерам можуть перенести на кінець червня

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В Україні разову виплату в 1000 грн для пенсіонерів, які отримують гроші за допомогою листонош, можуть перенести з квітня до 25 червня.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду. 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки в банках, одноразова допомога буде зараховано не пізніше 24 квітня.

В Україні виплату 1000 грн пенсіонерам можуть перенести на кінець червня

А тим, кому гроші приносять листоноші – до 25 червня. "3,5 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії через пошту, листоноші повинні доставити одноразова допомога додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. В разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги у зазначені 5 днів, її повинні виплатити не пізніше 25 червня поточного року", – йдеться в повідомленні.

Дізнатися, чи маєте ви право на разову доплату, можна, зателефонувавши до Пенсійного фонду за номерами телефонів: 0-800-503-753; (044) – 281-08-70; (044) – 281-08-71.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в травні левова частка пенсіонерів не отримають обіцяну індексацію (осучаснення) пенсій. З 11,4 млн пенсіонерів на підвищення можуть претендувати лише близько 7 млн осіб.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фонд підвищення пенсій пенсії
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hunt andres
hunt andres
Смешно. Каждую неделю обоз живописует - то раздадут, то пересчитают, то снимут))))
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
лучше на конец декабря,года 2028го,..
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Киевляне, не ржать при слове кукурудзя. Вам в этой стране жить.
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