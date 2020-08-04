В Україні виникла нестача "пакунків малюка": в яких областях дефіцит

З вересня 2018 року "пакунок малюка" в Україні отримали понад 518 тисяч дітей, або 94% від загальної кількості новонароджених.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики, повідомив "Гордон". З початку 2020 року видано 135 133 пакунки, тоді як народилося 161 033 дитини.

Станом на 30 липня в регіонах країни налічується ще 13 868 бебі-боксів.

При цьому в Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та місті Києві наявних "пакунків малюка" не досить для забезпечення всіх новонароджених. А у восьми регіонах їх немає зовсім – це Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Рівненська і Тернопільська області.

"Уряд ухвалив рішення з 1 вересня 2020 року по 31 грудня 2021 року почати реалізацію проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Передбачається запровадити цільову грошову компенсаційну виплату в розмірі 5 тис. грн шляхом її перерахування на поточний рахунок батьків (опікунів, патронатного вихователя), у яких народилася дитина, зі спеціальним режимом використання", – пояснили в міністерстві.

Батьки або опікуни мають право звернутися за допомогою протягом 12 місяців із дня народження дитини і самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, а також засобів гігієни для породіль, підкреслили в Міністерстві соціальної політики.

Мінсоцполітики про "пакунки малюка" "Гордон"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня Кабінет міністрів замість видачі "пакунків малюка" запровадив одноразову виплату 5000 гривень на одного новонародженого.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію в розмірі 5000 гривень замість "пакунка малюка".