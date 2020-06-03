В Україні відмовляться від частини грошей: якими монетами і банкнотами можна буде розплачуватися

Особисті фінанси 02:00, 4.06.2020

В Україні після реформи НБУ залишаться монети і купюри шести номіналів. Решту грошей друкувати перестануть і поступово виведуть з обігу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, 3 червня з'явилася монета номіналом 10 грн, банкноти такого ж розміру залишаються дійсними, але друкувати їх більше не будуть. Всього в обороті залишаться:

  • монети: 10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень;

  • банкноти: 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень.

Ще в минулому році з обігу вивели монети номіналом 1,2 і 5 копійок, перестали випускати монети номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввів купюру номіналом 1000 грн.

Але й це не межа. Провідні економічні уми по всьому світу говорять: країни з часом повинні зовсім відмовитися від готівки. У деяких державах (Швеція, Норвегія) вже зараз далеко не в кожному магазині можна розрахуватися "папірцями". До цього прагне і Україна.

Ще п'ять років тому НБУ затвердив стратегію "економіки без готівки", згідно з якою 55% усіх операцій у 2020-му повинні проходити за безналом. Можливо, з урахуванням карантину, який передбачити було неможливо, цей показник навіть вдасться "побити".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні Національний банк другого червня 2020 року ввів в обіг нову сувенірну монету номіналом 10 грн. Монета присвячена совці розкішній (нічний метелик).

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Економіка Особисті фінанси

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