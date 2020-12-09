В Україні ветеринари заробляють більше за лікарів: названо розмір зарплат

В Україні Державний центр зайнятості пропонує лікарям заробітну плату на рівні близько 7 тисяч гривень, водночас ветеринарам пропонують 20 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Більшість лікарів, крім сімейних і екстреної допомоги, заробляють близько мінімалки. У деяких лікарнях, як каже хірург Олександр Фарисей, лікар може заробляти менше за санітарку. Бо санітарка працює подобово, а в лікаря звичайний робочий день.

Зарплата лікаря в Україні Центр зайнятості

Зарплата ветеринара в Україні Центр зайнятості

Зазначимо, українські лікарі змушені працювати з офіційною зарплатою в 6-8 тис. грн, хоча в Польщі та інших сусідніх країнах після початку пандемії істотно підвищили рівень оплати праці для медичних працівників. Наприклад, у Польщі лікар може заробляти 200-300 тис. грн.

Крім того, поляки почали приймати українських медиків на роботу без підтвердження диплома. Єдине, що потрібно зробити, – здати невеликий іспит і володіти польською мовою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: