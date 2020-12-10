В Україні ветеринари заробляють більше за лікарів: названо розмір зарплат
В Україні Державний центр зайнятості пропонує лікарям заробітну плату на рівні близько 7 тисяч гривень, водночас ветеринарам пропонують 20 тис. грн.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Більшість лікарів, крім сімейних і екстреної допомоги, заробляють близько мінімалки. У деяких лікарнях, як каже хірург Олександр Фарисей, лікар може заробляти менше за санітарку. Бо санітарка працює подобово, а в лікаря звичайний робочий день.
Зазначимо, українські лікарі змушені працювати з офіційною зарплатою в 6-8 тис. грн, хоча в Польщі та інших сусідніх країнах після початку пандемії істотно підвищили рівень оплати праці для медичних працівників. Наприклад, у Польщі лікар може заробляти 200-300 тис. грн.
Крім того, поляки почали приймати українських медиків на роботу без підтвердження диплома. Єдине, що потрібно зробити, – здати невеликий іспит і володіти польською мовою.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував підняти зарплати лікарів до 23 тис. грн;
Кабінет міністрів відмовився закладати в проєкт бюджету на 2021 рік підвищення заробітних плат медикам до такого рівня;
міністр охорони здоров'я звернувся до Ради з проханням підтримати підвищення зарплат;
на своєму брифінгу Степанов заявив, що українські медики можуть просто втекти до Польщі, де їм пропонують гідну оплату праці.