В Україні ветеранам війни до 9 травня дадуть разові виплати: хто і скільки отримає
В Україні до 9 травня ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову допомогу в розмірі від 900 до 4120 гривень.
За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, на це Кабмін спрямував 1,3 млрд гривень. Розмір виплат залежить від категорії одержувача.
Хто скільки отримає
ветерани війни I групи інвалідності – 4120 грн;
ветерани війни II групи інвалідності – 3640 грн;
ветерани війни III групи інвалідності – 3160 грн;
учасники бойових дій – 1390 грн;
особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4120 грн;
члени сімей загиблих, дружини і чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – по 900 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалася виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.
Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, направив 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам в розмірі 1000 гривень.