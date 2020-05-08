В Україні ветеранам війни до 9 травня дадуть разові виплати: хто і скільки отримає

В Україні до 9 травня ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову допомогу в розмірі від 900 до 4120 гривень.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, на це Кабмін спрямував 1,3 млрд гривень. Розмір виплат залежить від категорії одержувача.

Виплати до 9 травня

Хто скільки отримає

ветерани війни I групи інвалідності – 4120 грн;

ветерани війни II групи інвалідності – 3640 грн;

ветерани війни III групи інвалідності – 3160 грн;

учасники бойових дій – 1390 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4120 грн;

члени сімей загиблих, дружини і чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин – по 900 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалася виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

Пенсійний фонд у четвер, 23 квітня, направив 9,9 млрд гривень на виплату разової допомоги пенсіонерам в розмірі 1000 гривень.

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