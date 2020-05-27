В Україні в терміналах ввели нові обмеження на готівку: на яку суму можна поповнити картку

В Україні банківські термінали встановили нові обмеження на транзакції, які пов'язані з набуттям чинності закону про фінансовий моніторинг. Термінал приймає до 4999 грн.

Як розповіли OBOZREVATEL в одному з банків, таке обмеження стосується тих клієнтів, які користуються терміналами анонімно. Щоб підтвердити свою особу, досить вставити свою карту в термінал або ввести її номер і верифікувати себе. Після цього обмеження збільшується до 149 тис. грн.

Зазначимо, 149 тисяч – старе обмеження на суму, яку можна переказувати без фінансового моніторингу. Однак, згідно з новим законом про фінансовий моніторинг, цю цифру збільшили до 400 тисяч. Водночас банки залишили "старе" обмеження.

Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. До того ж частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:

операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);

всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;

обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;

фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;

всі операції на суму від 400 тис. грн та інші.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть продовжити термін дії банківських карток своїм клієнтам, якщо він вичерпається під час карантину.

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