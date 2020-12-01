В Україні в кілька разів підвищать абонплату на газ: у кого вдвічі злетять суми в платіжках

В Україні Національна комісія в сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проєкт підвищення тарифів на розподіл газу (абонплата). У результаті деякі сім'ї переплачуватимуть більше ніж на 100 грн більше щомісяця.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зазначимо, що абонплата сплачується щомісячно незалежно від того, користуєтеся ви газом чи ні. Окремо за використане блакитне паливо також потрібно платити за лічильником.

Наприклад, якщо ви стабільно в середньому витрачаєте 100 кубів газу на місяць (з урахуванням, що взимку більше, а в теплий період – менше) і є клієнтом "Тернопільгазу", нині ви платите щомісячну абонплату в розмірі 124 грн, а з 1 січня 2021-го – будете платити 281 грн. Так, тариф може збільшитися з 1,24 до 2,81 грн.

Розмір абонентської плати рахується разом зі споживанням за минулий рік. Увесь газ у кубометрах, які витратили, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло, – абонплата.

Тариф у кожного облгазу свій. Він залежить і від протяжності труб, і від зарплат на підприємстві, і від супутніх витрат. Нині ми платимо з урахуванням обсягів споживання з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го. А з 1 січня будемо платити з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2019-го по кінець вересня 2020-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж зараз. Водночас виростуть і ціни на опалення.