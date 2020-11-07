В Україні вдвічі злетіли ціни на огірки: що буде з вартістю

В Україні в перший тиждень листопада різко зросли ціни на огірки. Діапазон оптових цін на горбкуваті огірки склав близько 25-33 грн за кг, тоді як ще тиждень тому вартість становила 10-18 грн за кг.

Про це повідомляє видання EastFruit. "Стрімке зменшення пропозиції коротких тепличних огірків на українському ринку пов'язане з традиційним завершенням чергової сівозміни в господарствах. А похмура і прохолодна погода, яка спостерігається в Україні вже протягом декількох тижнів, тільки прискорила процес завершення чергового сезону коротких горбкуватих огірків в Україні", – відзначили аналітики проєкту.

Оператори ринку повідомляли, що найближчим часом очікується прибуття в Україну перших у цьому сезоні оптових партій тепличних огірків із Туреччини. Прогнозована ціна на цю продукцію в Україні може варіюватися в діапазоні 27-28 грн/кг ($0,95-0,99/кг). Тобто новий сезон імпортних тепличних огірків в Україні можна офіційно вважати відкритим.

"Подальші цінові зміни учасники ринку тепличних овочів прогнозувати не стали, але водночас більшість із них припустили, що останній різкий стрибок цін негативно позначиться на і без того стриманому попиті на тепличні овочі з боку покупців", – повідомило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із початку 2020 року ціни на товари та послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.