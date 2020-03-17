В Україні в банках закінчився долар, а частину відділень закрили: до чого привів карантин

В Україні через карантин і проблеми з поставками валюти в низці банків ухвалили надзвичайні заходи. Деякі відділення закрилися, долари продають не скрізь, а в приміщення пускають по 3-5 чоловік.

Детальніше про те, як працюють банки в умовах карантину, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вирішили закрити частину відділень і перестали продавати долари

В Україні абсолютна більшість банків виконує розпорядження НБУ і працює в штатному режимі. При цьому деякі фінансові установи для того, щоб убезпечити своїх клієнтів і співробітників, вирішили частину відділень закрити. Наприклад, з 17 березня Альфа-Банк закрив відділення в Києві, Одесі, Чернівцях, Харкові та інших містах. З повним переліком можна ознайомитися тут.

Більш того, Альфа-Банк повністю заборонила продаж доларів або видачу американської валюти готівкою з рахунків. А обміняти долари на гривні в банку можна. Це пов'язано з підвищеним попитом. Українці зазнали ажіотажного попиту і на тлі майбутньої кризи і оголошеного карантину кинулися купувати валюту в банках, а її не вистачає.

Наприклад, банк ПУМБ працює в штатному режимі. Єдине – клієнтів попросили дотримуватися дистанції один від одного не менше одного метра, а в відділення пускають не більш 3-5 чоловік одночасно. Співробітники працюють в масках, а приміщення регулярно дезінфікують.

Укрсиббанк активно закликає своїх клієнтів взагалі відмовитися від походів в відділення і користуватися мобільними додатками. Хоча самі відділення фінансова установа закривати не стало. З 17 березня діє обмеження: у відділенні банку зможе перебувати від 3 до 5 чоловік в залежності від розміру приміщення.

Всі відділення державного Укргазбанку працюють в штатному режимі і без будь-яких обмежень для клієнтів. У відвідувачів можуть виміряти температуру, в відділеннях встановили дезінфектори рук, а співробітникам видали маски.

Схожа ситуація і в Кредобанку. Правда, тут встановили обмеження по зняттю готівки. Так, в касі можна одержати не більше 50 тис. Грн (або суму доведеться замовляти заздалегідь), а доларів просто на всіх не вистачає. Тому хоч обмежень і немає, купити валюту складно.

"Ми не можемо гарантувати поповнення готівки в касах в доларах і євро з урахуванням припинення авіаперевезень і закриття державного кордону. Операції з готівкою в польських злотих, а також видача готівки в гривні здійснюються без обмежень", – заявили в Кредобанку.

Також за штатним розкладом працюють ПриватБанк, Ощадбанк і ще десятки українських банків.

Чому не вистачає доларів

Національний банк називає головну причину – перекрили авіасполучення і валюту в країну завозять із затримками. "Через припинення авіаперевезень і закриття кордонів готівкові долари і євро доставляються в Україну з затримкою. З огляду на карантинні заходи, введені країнами світу і України, Національний банк разом з банками вирішує зазначену проблему", – йдеться в повідомленні регулятора.

Разом з тим НБУ відзначає, що на коррахунках банків зосереджено $ 8 млрд безготівкової валюти і клієнти можуть вільно переводити валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.

Однак є й інша причина – значно зріс попит. Українці під вплив паніки і ажіотажного попиту кинулися скуповувати валюту, розраховуючи, що це допоможе зберегти їх заощадження. При цьому, чим вище зараз попит, тим дорожче буде долар. Тобто ми самі своїми діями наводимо до падіння гривні.

Як тільки карантин закінчиться, а авіасполучення відновлять, кількість валюти в банківських відділеннях знову збільшиться. Більш того, варто відзначити, що українці за законом не мають права розплачуватися валютою. Поїздки за кордон скасували, а всі розрахунки всередині країни – тільки в гривнях.

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