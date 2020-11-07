В Україні в 750 разів подорожчають мита на документи: законопроєкт "слуг"

В Україні, щоб засвідчити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги).

Відповідні нововведення описані в законопроєкті №3236-1 (автор "слуга народу" Данило Гетманцев), який народні депутати повинні були розглянути 6 листопада, проте рішення перенесли на наступне засідання.

Як і що може подорожчати?

Державні нотаріуси повинні стягувати плату за свої послуги у вигляді мита. Його розмір встановлювався ще в 90-х і справді застарів. Але замість того, щоб розібратися, яка сума здатна покрити витрати, Данило Гетманцев вирішив одним рішенням у десятки разів збільшити ціни.

Ось як подорожчають основні послуги:

Засвідчити заповіт

Зараз: 85 копійок.

Буде: 255 грн.

За дублікат нотаріально завірених документів

Зараз: 51 копійка.

Буде: 85 грн.

Засвідчити підпис на документі

Зараз: 34 копійки.

Буде: 170 грн.

За підтвердження доручення на право користування автомобілем

Зараз: родича першої лінії: 1,7 грн; не родичам: 5,1 грн.

Буде: родича першої лінії: 170 грн; не родичам: 255 грн.



Отже, за засвідчення заповітів доведеться заплатити в 300 разів більше, за доручення – у 50-750 разів, за засвідчення справжності кожного підпису на документах – у 500 разів, за передання заяв громадян – у 17 разів, за видання дублікатів нотаріально засвідчених документів – у 167 разів.

Навіщо підвищувати ціни?

"Внесення цього законопроєкту зумовлено необхідністю запобігання зменшенню доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах", – написав Гетманцев у пояснювальній записці.

Мита на нотаріальні послуги не можуть бути істотним джерелом поповнення бюджету. Варто розуміти, що до державних нотаріусів звертаються, зокрема, й українці, які не можуть собі дозволити платити багато за такі ж послуги в приватних фахівців.

Скільки коштують такі послуги в приватних нотаріусів?

Державні нотаріуси за вказаний вище перелік послуг можуть брати тільки держмито. За додаткові послуги (консультації тощо) доведеться платити згідно з прайсом, який затвердив обласний відділ Мін'юсту.

Приватні нотаріуси ж беруть стільки, скільки захочуть. Єдине обмеження для них: не можна поставити вищу за ціну, ніж у конкурентів, інакше всі підуть до конкурента. Для порівняння, якщо послугу "засвідчити заповіт" Гетманцев пропонує оцінити в 255 грн (що вже в десятки разів дорожче, ніж зараз), то в приватного нотаріуса в Києві за цю ж послугу доведеться заплатити щонайменше 700 грн.

Ціна відрізняється в сотні разів, але до державного нотаріуса часто йдуть малозабезпечені українці, попередньо записавшись і відстоявши чергу, приватні ж роблять усе те саме, але без черг і за відносно великі гроші.

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