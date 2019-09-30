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30 вересня • оновлено в 19:03
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

В Україні урізали субсидії на опалення, а "зайве" доведеться повернути до бюджету: до чого готуватися

17т Читати матеріал російською

В Україні з 1 жовтня 2019 року всім субсидіантам повинні перерахувати знижку з урахуванням витрат на опалення. Щоправда, допомогу від держави зможуть отримати далеко не всі.

Більше того, вже незабаром повноцінно запуститься верифікація (перевірка), і тоді окремим сім'ям не тільки не дадуть грошей на комуналку, але і заберуть те, що вони раніше отримували з порушеннями.

OBOZREVATEL з'ясував, що очікує українців у новому опалювальному сезоні.

Нормативи скоротили

З 1 жовтня українці, які самостійно опалюють свої будинки та квартири газом, мають або спалювати менше, або платити більше. Кабінет міністрів ще у травні скоротив норматив на витрату блакитного палива. Щоправда, нові правила набудуть чинності із середини осені, коли офіційно почнеться опалювальний сезон.

Отже, якщо раніше на опалення кожного кубометра площі компенсували 4,5 кубометри газу, зараз – 4 куби. І якщо замість чотирьох витрачати, наприклад, п'ять кубометрів, субсидія не покриватиме зайвий куб. Для прикладу, в минулому опалювальному сезоні на будинок площею 100 квадратних метрів виділяли 450 кубів газу. Цей обсяг палива компенсувала субсидія.

В Україні урізали субсидії на опалення, а "зайве" доведеться повернути до бюджету: до чого готуватися

У цьому ж опалювальному сезоні на такий самий будинок максимум виділять 400 кубів. І якщо витратити 450, то за "зайві" 50 кубометрів доведеться заплатити близько 315 грн (сума може відрізнятися залежно від постачальника).

До речі, згідно з чинною постановою, в Україні субсидії перераховують кілька разів на рік – на опалювальний і неопалювальний сезон.

Зараз українці отримують "комунальні знижки" з урахуванням ще торішніх зарплат і пенсій. У жовтні розмір знижки порахують з урахуванням доходу сім'ї за перші шість місяців цього року. Зросли соціальні стандарти (пенсії, мінімальна зарплата), тому і субсидії при перерахунку виявляться нижчими. Наприклад, сім'я з трьох осіб із двома мінімальними зарплатами до перерахунку могла віддавати за комуналку приблизно 780 грн. В цей опалювальний сезон така сама сім'я із двома вже підвищеними мінімалками зможе платити вже 1203 грн.

В Україні урізали субсидії на опалення, а "зайве" доведеться повернути до бюджету: до чого готуватися

Деякі ж українці взагалі не отримають знижку. Так, допомога не призначається:

  • є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

  • машина віком до 5 років;

  • зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

  • останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

До речі, у жовтні субсидія надаватиметься практично повністю у монетизованій формі. Це не стосується тільки тих, у кого вже були борги з комуналки. Вони отримають свою допомогу у безготівковій формі (тобто держава сама оплачуватиме за них комунальні послуги) і тільки після того вони погасять борги.

Кому доведеться повернути субсидію до бюджету

Незважаючи на перевірки всіх, хто просить допомогу на оплату комуналки, серед українців досі є тисячі тих, хто отримує субсидію на кілька адрес, або ж зовсім такої допомоги не потребує і ховає свої доходи від держави. Для того, щоб зменшити кількість порушників, в уже новому парламенті фактично під новим авторством ухвалили законопроєкт, який розробив іще минулий склад Кабміну.

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Всіх субсидіантів (як і інших одержувачів допомоги від держави) верифікують (перевірять) у три етапи. У спеціальному реєстрі зберігатиметься анкета на кожного. Причому закон захищає зібрані дані. І якщо хтось її передасть, наприклад кредитній організації для обробки потенційних клієнтів, або шахраям – за це доведеться нести відповідальність згідно із законом. Подібні реєстри існують у різних органах влади і зараз. Наприклад, уже створили реєстр субсидіантів. Різниця в тому, що у новій платформі будуть дані відразу на всіх, хто хоче допомоги від держави. Це спростить процедуру перевірки.

Отже, в реєстрі зберігатиметься така інформація про людину:

  • ПІБ, стать, місце і дата народження;

  • паспортні дані та ІПН (якщо він є);

  • де зареєстрований, і де насправді проживає;

  • дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості тощо);

  • де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається.

Перший етап перевірки проводитиме орган, до якого ви звернетеся по матеріальну виплату. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію до єдиної бази і тут же отримають дані з неї.

Другий етап триватиме доти, доки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали машину), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте виплати з безробіття. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Чиновники, які знайшли порушення, передають інформацію органу, що проводить виплату. Там іще раз перевіряють інформацію і ухвалюють рішення про те, що гроші дійсно платили незаконно. Тоді порушник зобов'язаний повернути все "зайве" державі. А якщо відмовиться – влада може через суд домогтися повернення незаконної матеріальної допомоги. Служителі Феміди розберуться в ситуації і можуть стягнути гроші.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидії тарифи
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Евгении Шапиро явно не хватает в этой теме про голодранцев !
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А где Евгения Шапиро? Очень её в теме не хватает!
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Andria Viktor
Andria Viktor
Эх,хорошо в стране укр.жить.
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