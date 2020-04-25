В Україні ухвалили нові правила для субсидіантів: у кого заберуть допомогу

В Україні в зв'язку з карантином вирішили змінити правила надання субсидій для тих, хто має заборгованість по комуналці. Якщо раніше сім'ї мали право на продовження допомоги в разі, якщо у них немає боргу за комунальні послуги більше ніж за два місяці, з 1 травня цю умову пом'якшать до трьох місяців.

Про це йдеться в постанові Кабміну. При цьому важливо відзначити, що враховувати будуть тільки той борг, який перевищує розмір 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн).

Хто не отримає субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Повернути субсидію тим, хто порушив правила і збрехав в декларації, потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.

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