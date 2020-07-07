В Україні проведуть податкову амністію: кого торкнеться і як це буде

Офіс президента, уряд і фінансовий комітет Верховної Ради узгодили з МВФ концепцію податкової амністії. У ході її держава дасть можливість узаконити доходи та активи, з яких не сплачено податки.

Амністія запланована на 2021 рік. Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомила "Ліга". "Концепт узгоджено. Чекаємо, коли президент внесе до Верховної Ради законопроєкт", – сказав він.

За словами депутата, як зразок для реформи було використано амністії в Індонезії та Аргентині. "Свіжі амністії, які були проведені досить успішно", – додав Гетманцев.

Принципи податкової амністії

нульове декларування буде добровільним;

мова йде тільки про активи та доходи, які були отримані без сплати податків;

амністія звільняє від відповідальності за статтею 212, 212-1, ухилення від оподаткування, адміністративної та фінансової відповідальності за фінансові правопорушення.

мова не йде про корупціонерів, амністія не поширюється на хабарі (при цьому декларації не можуть бути використані як докази, ні в якому судовому процесі і ні при якому слідстві, навіть в цивільному).

ставки: загальна – 5% для грошей, які розміщуються на банківському рахунку, 9% – для грошей і активів, які розміщуються за кордоном. Якщо мова йде про готівку в Україні, то це 18%. 2,5% – для тих, хто захоче інвестувати гроші в ОВДП, під це буде спеціальний випуск Мінфіну. 0% – для корпоративних прав, незалежно від того, де вони знаходяться, за кордоном або тут.

Гетманцев уточнив, що депутати поки не розглядають питання обов'язкового декларування доходів усіх громадян.

"Це в довгостроковій перспективі, тобто мова не про" завтра "і не" післязавтра ". Особисто я – прихильник загального декларування, і ми до цього прийдемо, рано чи пізно", – зазначив Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підготували концепцію податку на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

В Україні, щоб запевнити заповіт, підтвердити підпис або написати довіреність, доведеться платити в десятки разів більше. Державне мито на нотаріальні послуги пропонують підвищити в 17-750 разів (залежно від послуги). Відповідні нововведення описані в законопроекті №3236-1, який зареєстрував нардеп від "Слуги народу", глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.