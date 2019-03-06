В Україні суд скасував підвищення тарифів на газ: чого чекати

В Україні Окружний адміністративний суд скасував рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ. Йдеться про постанову, яку ухвалили ще у 2016-му. Незважаючи на це, вартість блакитного палива для українців не буде змінюватися щонайменше до травня.

OBOZREVATEL з'ясував, чому підвищення тарифів на газ визнали незаконним і на що це може вплинути.

Головне:

під час підвищення тарифу на газ порушили процедуру ухвалення рішення;

суд скасував постанову, яка і без того втратила чинність (тариф переглянули);

нове підвищення тарифів також, можливо, відбулося з порушенням процедури;

без згоди міжнародних партнерів знижувати ціни на газ не будуть, проте вартість тепла в деяких містах можуть знизити.

Суд визнав підвищення тарифів незаконним? Отже, ми повинні були платити менше?

Ні. Самі тарифи не входять до компетенції суду. Фактично Кабінет міністрів ухвалює рішення про те, за якою ціною продаватиме блакитне паливо його ж підприємство — "Нафтогаз".

Служителі Феміди дійшли висновку, що сама процедура ухвалення рішення була порушена. Уже кілька разів поспіль уряд робить "сюрприз" і для постачальників, і для населення, і для зацікавлених сторін. Підвищення затягують до самого останнього моменту, а нові тарифи ніхто (крім самого уряду) не знає до моменту, поки їх не затвердять.

Газ

Суд ухвалив рішення: порядок ухвалення і оскарження постанови №315 (в ньому, зокрема, встановлювали тарифи) порушили. Документ не погодили із Секретаріатом Енергетичної Співпраці та Державної регуляторної службою, заздалегідь не опублікували. В результаті не всі зацікавлені сторони змогли взяти участь в обговоренні постанови.

Тобто йдеться не про саме підвищення тарифів, а про процедуру ухвалення рішення.

І що тепер? Тарифи знизять?

Ні, тарифи залишаться в силі. Як засвідчила практика, скасування однієї постанови призводить до того, що набуває чинності попереднє рішення. Наприклад, коли через суд визнали недійсними нормативи споживання газу, набуло чинності попереднє рішення і норми автоматично підвищили.

Але цього разу суд затягнув зі своїм рішенням. Як пояснили у прес-службі відомства, через завантаженість служителів Феміди зміни складу колегії, справу розглядали з 2016 року і лише днями ухвалили остаточне рішення.

Але поки це рішення ухвалювали, воно вже втратило свою законну силу. Тобто визнана незаконною постанова і так не діє. "Оскаржена постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 №315 втратила чинність згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 № 867", — пояснив прес-секретар прем'єра Василь Рябчук.

Ті ціни, за якими українці наразі платять за газ і на основі яких сформовані тарифи на опалення і гарячу воду, до незаконної (на думку суду) постанови відношення не мають. Незважаючи на це, в Кабміні вже заявили, що оскаржуватимуть таке рішення.

А якщо нову постанову також оскаржують?

Приблизно ті самі проблеми, які суд виявив під час прийняття постанови №315, повторилися і під час затвердженні нового документа — №867. Він також заздалегідь не публікувався і до останнього часу тариф не розголошували. Більше того, Державна регуляторна служба відмовилася погоджувати документ через порушення. Але на набуття ним чинності це не вплинуло.

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Уже в травні в Україні мають знову перерахувати тариф на газ (передбачено меморандумом з МВФ і чинним документом). Його вартість повинна збільшитися ще на 15%. Відповідно, уряду доведеться розробити і ухвалити ще одну постанову. Якщо зараз подадуть до суду на чергове рішення уряду, поки судді ухвалять рішення, документ уже втратить свою силу.

Тобто газ не подешевшає?

Ні. В ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що для зниження тарифів необхідна домовленість "з усіма міжнародними партнерами". Найперше йдеться про кредиторів (МВФ). "Це можливо зробити тільки тоді, коли буде консолідована домовленість із усіма нашими міжнародними партнерами. В односторонньому порядку Україна це зробити не може", — наголосив він.

А аргумент міжнародних партнерів простий: хочете підтримки у вигляді дешевих кредитів — не треба витрачати мільярди на компенсацію більш низьких тарифів.

До речі, водночас тарифи на опалення в Кабінеті міністрів планують обмежити. Під приводом зростання цін на блакитне паливо на 23,5% в деяких містах підняли ціни на опалення на 30-40%.

"Ми проведемо аналіз і встановимо граничний тариф для України. Якщо хтось думає, що за рахунок бюджетних коштів він покриватиме свою безгосподарність, то цей період теж закінчується", — заявив міністр соцполітики Андрій Рева на селекторній нараді, присвяченій питанням тарифоутворення на тепло і гарячу воду для населення.

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