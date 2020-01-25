В Україні суд повернув старий пенсійний вік: хто раніше піде на відпочинок

В Україні Велика палата Конституційного Суду вирішила, що підвищення пенсійного віку для пільгових категорій не відповідає головному закону країни.

Про це йдеться в опублікованому на сайті відомства рішенні. З позовом звернулися 49 народних депутатів ще в 2015-му. Вони попросили з'ясувати, чи не порушує Конституцію підвищення пенсійного віку, оскільки погіршує умови для пільговиків.

У результаті частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок на п'ять років раніше. Йдеться про:

українців, зайнятих на підземних роботах;

тих, хто працює у важких умовах;

трактористів;

доярок;

тих, хто весь сезон збирає на полях;

водіїв громадського транспорту.

"Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи і на пенсію за вислугу років для працівників", – ідеться в рішенні.

Крім того, Суд вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується затвердження народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв'язку з їх невідповідністю вимогам Закону України "Про Конституційний Суд України".

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2028-му тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вийти на пенсію вчасно. Іншим через брак стажу доведеться працювати до 63 або 65 років.

В Україні глава парламентського Комітету з питань соціальної політики від "Слуги народу" Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про нову пенсійну реформу. Кожному українцеві доведеться платити додатковий внесок за рахунок зарплати в обмін на другу пенсію.

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