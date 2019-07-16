В Україні субсидії видаватимуть по-новому: хто не отримає допомоги

В Україні напередодні опалювального сезону обіцяють переглянути програму субсидій. Нові правила можуть стосуватися мільйонів українців.

Про те, що не так у чинній програмі і хто може не отримати допомогу – у матеріалі OBOZREVATEL.

Чому і що треба міняти

В Україні програму субсидій переглядають декілька разів на рік. Традиційно після закінчення опалювального сезону як мінімум знижують нормативи споживання. В цьому ж році ввели монетизацію субсидій, а разом з тим посилили і вимоги до пільговиків.

Віцепрем'єр Геннадій Зубко на останньому засіданні уряду перед прийдешніми виборами заявив: систему субсидій треба міняти до опалювального сезону. Мовляв, у Кабміні бачать, що не всі українці, які потребують допомоги, її отримали.

Субсидії в Україні

"Ми розуміємо, що систему субсидій треба вдосконалити і потрібно дивитися там, де дійсно сім'ї потребують підтримки, але з тих чи інших причин вони її не отримали. Дійсно, до нового опалювального сезону треба переглянути систему субсидій і подивитися, що ми можемо робити", – заявив політик.

Останні коригування у правилах "відсіяли" українців із великою нерухомістю і тих, хто офіційно не працює і не перебуває у Центрі зайнятості. Останнє нововведення і викликало багато суперечностей. Наприклад, якщо онук прописаний у квартирі бабусі, а сам працює неофіційно, щоб такий пенсіонерці отримати субсидію, доведеться писати окрему заяву і просити спеціальну комісію перевірити інформацію та обійти правила. Найчастіше для цього вимагають додаткові документи: довідку з місця роботи, договір про оренду квартири в іншому місті тощо.

Також додалося ще одне правило: не можна мати борг з комуналки. Якщо раніше допускалася заборгованість за два місяці, зараз для того, щоб залишитися без допомоги, достатньо одного місяця прострочення.

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку у Центрі зайнятості.

Щоправда, є і зворотна ситуація. Щоб отримувати субсидію, українці відмовляються від офіційного працевлаштування. Як розповів OBOZREVATEL житель Дніпра Юрій, чоловік вийшов на пенсію у 40 років, до цього працюючи у правоохоронних органах, а зараз вибирає тільки неофіційну роботу. Мовляв, так "краще підвищують пенсію і більше платять" і є можливість отримувати субсидію. Щоправда, норму про утримання частини пенсії з працюючих уже скасували, однак Юрій все ще боїться втратити допомогу від держави.

Є і критичніші ситуації. Так, суддя Дубенського районного суду Рівненської області Олександра Жуковська на своїй сторінці Facebook написала, що з 250 справ із розлучення, які вона розглядала, також були і ті, хто розриває шлюб заради комунальної знижки. Самі вони не визнають реальної причини розлучення, але при цьому у них "очі опущені, плечі підняті, червоніють і заламують руки, сидять поруч на одній лавці".

"Ніхто в суді не визнає, що це фіктивне розірвання шлюбу... Але ти відчуваєш ... Розлучаються з певних причин: меркантильних або бажання вберегти коханого/кохану. Ганебна для нашої країни підстава: не дають субсидію", – пише суддя.

Як порахують субсидію

Українцям призначають комунальні знижки двічі на рік: на опалювальний і неопалювальний сезони. Майбутній перерахунок очікується вже у травні, а квітень – останній місяць великих субсидій. Так, у нових "знижках" вестимуть облік доходів за перше півріччя 2019-го.

Тим, у кого заборгованість по комуналці, монетизовану субсидію не видаватимуть. А лише в тому випадку, якщо оплатити борг після початку сезону, почнуть надавати звичайну субсидію. Але щоб переконатися, що такий пільговик не проїдатиме монетизовану допомогу, його гроші відразу передаватимуться постачальнику комунальної послуги. Тобто монетизовану субсидію він отримуватиме.

"Безготівковий і готівковий механізми монетизації субсидій існуватимуть і надалі. Ухвалено бюджет України, достатній для забезпечення виплат як готівкової, так і безготівкової субсидій. Після завершення опалювального сезону обидва механізми субсидій існуватимуть і надалі", – заявив міністр соцполітики Андрій Рева у парламенті.

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Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк. Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени треба буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку у Центрі зайнятості, мають право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки – 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ рішенням спеціальної комісії.

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