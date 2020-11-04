В Україні субсидії оформили в найдорожчих багатоповерхівках країни: скільки отримують на комуналку

В одній із найдорожчих багатоповерхівок Києва на вулиці Хрещатик, 25 (будинок "із зіркою") субсидію оформили 13 сімей. З огляду на реєстр одна з них минулого опалювального сезону отримала з бюджету понад 13 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Квартира "в будинку із зіркою" коштує приблизно 8-10 млн грн (залежно від метражу і стану). Для абсолютної більшості жити в такій квартирі – велика розкіш. Система нарахувань субсидій розрахована в такий спосіб, що вартість житла не має значення – призначать виплату чи ні.

Зокрема, маючи величезні заощадження, проживаючи в найдорожчому будинку столиці, все одно можна отримувати тисячі гривень від держави для оплати комуналки.

Одержувачі субсидій є і в елітних новобудовах, де кожен квадратний метр коштує не менш ніж півтори тисячі доларів. Нещодавно у власників такого житла були мільйони на покупку нерухомості, а зараз вони просять у держави гроші на комуналку.

Наприклад, у ЖК "Бульвар фонтанів" у Києві квартири коштують від 125 тисяч доларів. Будинок здали всього кілька років тому, але в ньому вже є дві сім'ї із субсидіями. Тобто ще недавно мешканці знайшли мільйони гривень, а тепер же не можуть витратити кілька тисяч гривень, щоб самостійно заплатити за комуналку.

Практично ніде в Європі немає ситуації, коли людина з майном вважається бідною: якщо в тебе є своя квартира, але немає грошей на її утримання, ти можеш її продати, отримати гроші, винаймати квартиру й оплачувати комуналку, розповідає OBOZREVATEL координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.