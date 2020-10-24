В Україні спрогнозували "неминуче подорожчання" одного з продуктів

В Україні через зниження виробництва і зростання собівартості очікується неминуче подорожчання цукру.

Про це йдеться в повідомленні Економічного дискусійного клубу. "З огляду на очікуване зменшення наповнюваності внутрішнього ринку, а також збільшення витрат на виробництво буряка і цукру, зростання цін на нього є невідворотним, що споживачі вже помітити в жовтні на цінниках у торгових мережах", – йдеться в прогнозі.

Внутрішнє продовольче споживання оцінюється в 1,25 млн тонн, з розрахунку 30 кг на людину в рік, що відповідає фактичним показниками останніх трьох років. За відсутності імпорту, експортний ресурс у поточному сезоні становитиме 40 тис. тонн.

Площі збирання цукрових буряків в поточному сезоні становлять 216,3 тис. га, що практично відповідає рівню минулого року (218,8 тис. тонн). Однак, через посушливі кліматичні умови, врожайність цукрової сировини очікується трохи нижче, ніж роком раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.