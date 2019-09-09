В Україні можуть скасувати військовий збір: чим загрожує нововведення Богдана

Команда Володимира Зеленського заговорила про можливе скасування військового збору. Якщо це трапиться, в кишенях українців щороку залишатиметься приблизно 20 млрд грн.

Про можливе скасування податку повідомив глава Офісу президента України Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коротко:

збір скасують, якщо буде зростання економіки. А вона росте;

"військові" надходження до бюджету з 2014-го по 2018 рік збільшувалися на 3-4 млрд грн щороку;

в сумі українці заплатили 69,5 млрд військового збору.

Що потрібно для скасування військового збору

За словами Богдана, військовий збір скасують, якщо в Україні покращиться економічна ситуація.

"Це питання бюджету. Якщо буде рости економіка. А вона вже почала зростати. Ви знаєте, що ВВП за другий квартал – 4,7%, чого не було раніше в Україні", – сказав глава ОП. Проте конкретних термінів він не назвав.

Військовий збір – це податок на прибуток у розмірі 1,5% від доходів фізичних осіб. Його платять як резиденти, так і нерезиденти, які отримують дохід в Україні.

Збір ввела Верховна Рада в серпні 2014 року для додаткового фінансування військових витрат. Передбачалося, що він діятиме до 1 січня 2015 року. Але потім його продовжили з формулюванням "до завершення реформи ЗСУ".

Військовим збором не обкладаються:

аліменти;

пенсії, якщо їхня величина не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

стипендії, за умови, що їхня величина не перевищує суму, визначену першим абзацом підпункту 169.4,1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ;

допомога у зв'зку з непрацездатністю, безробіттям, а також вагітністю та пологами;

доходи ФОП, отримані в результаті господарської діяльності, за умови, що вони є платниками єдиного податку;

разова матеріальна допомога (на весілля, смерть родича і т. п.);

грошове забезпечення військовослужбовців.

Продукти в Україні подорожчають: озвучено прогноз до кінця року

Доходи бюджету України від військового збору

Як з'ясував OBOZREVATEL, за рахунок військового податку казна отримала такі суми (за даними річних звітів Держказначейства):

2019 рік – 12 млрд 603 млн (дані за січень-липень). У 2018 році за цей період зібрали 10 млрд 207 млн грн.);

2018 рік – 18 млрд 723 млн грн;

2017 рік – 15 млрд 67 млн грн;

2016 рік – 11 млрд 457 млн грн;

2015 рік – 9 млрд 153 млн грн;

2014 рік – 2 млрд 523 млн грн.

В сумі українці заплатили до бюджету понад 69 млрд 526 млн гривень військового збору.

Андрій Богдан заявив про можливе скасування військового збору

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості під час її продажу. Ідея законопроекту – зробити процес дешевшим, виключивши платежі непотрібним фірмам-"прокладкам".

В Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їхній колег-початківців.

Також Кабмін планує провести "глибоку" податкову реформу, яка запрацює у 2021 році.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram