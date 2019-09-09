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9 вересня • оновлено в 12:55
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В Україні можуть скасувати військовий збір: чим загрожує нововведення Богдана

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Команда Володимира Зеленського заговорила про можливе скасування військового збору. Якщо це трапиться, в кишенях українців щороку залишатиметься приблизно 20 млрд грн.

Про можливе скасування податку повідомив глава Офісу президента України Андрій Богдан в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коротко:

  • збір скасують, якщо буде зростання економіки. А вона росте;

  • "військові" надходження до бюджету з 2014-го по 2018 рік збільшувалися на 3-4 млрд грн щороку;

  • в сумі українці заплатили 69,5 млрд військового збору.

Що потрібно для скасування військового збору

За словами Богдана, військовий збір скасують, якщо в Україні покращиться економічна ситуація.

"Це питання бюджету. Якщо буде рости економіка. А вона вже почала зростати. Ви знаєте, що ВВП за другий квартал – 4,7%, чого не було раніше в Україні", – сказав глава ОП. Проте конкретних термінів він не назвав.

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Військовий збір – це податок на прибуток у розмірі 1,5% від доходів фізичних осіб. Його платять як резиденти, так і нерезиденти, які отримують дохід в Україні.

Збір ввела Верховна Рада в серпні 2014 року для додаткового фінансування військових витрат. Передбачалося, що він діятиме до 1 січня 2015 року. Але потім його продовжили з формулюванням "до завершення реформи ЗСУ".

Військовим збором не обкладаються:

  • аліменти;

  • пенсії, якщо їхня величина не перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

  • стипендії, за умови, що їхня величина не перевищує суму, визначену першим абзацом підпункту 169.4,1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ;

  • допомога у зв'зку з непрацездатністю, безробіттям, а також вагітністю та пологами;

  • доходи ФОП, отримані в результаті господарської діяльності, за умови, що вони є платниками єдиного податку;

  • разова матеріальна допомога (на весілля, смерть родича і т. п.);

  • грошове забезпечення військовослужбовців.

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Доходи бюджету України від військового збору

Як з'ясував OBOZREVATEL, за рахунок військового податку казна отримала такі суми (за даними річних звітів Держказначейства):

  • 2019 рік – 12 млрд 603 млн (дані за січень-липень). У 2018 році за цей період зібрали 10 млрд 207 млн грн.);

  • 2018 рік – 18 млрд 723 млн грн;

  • 2017 рік – 15 млрд 67 млн грн;

  • 2016 рік – 11 млрд 457 млн грн;

  • 2015 рік – 9 млрд 153 млн грн;

  • 2014 рік – 2 млрд 523 млн грн.

В сумі українці заплатили до бюджету понад 69 млрд 526 млн гривень військового збору.

Андрій Богдан заявив про можливе скасування військового збору

Андрій Богдан заявив про можливе скасування військового збору

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються змінити правила оцінки нерухомості під час її продажу. Ідея законопроекту – зробити процес дешевшим, виключивши платежі непотрібним фірмам-"прокладкам".

В Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їхній колег-початківців.

Також Кабмін планує провести "глибоку" податкову реформу, яка запрацює у 2021 році.

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Теми
Податки в Україні Реформи в Україні Реформи Зеленського
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
податки
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Serov Oleg
Serov Oleg
плохая идея...голож.опые патриоты будут недовольны...
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70rus xxx
70rus xxx
Не хило украинцев доят.
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