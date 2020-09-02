В Україні скасують трудові книжки: як будуть оформляти на роботу і рахувати пенсію

В Україні замість "паперових" трудових книжок введуть електронні, а пенсії зможуть призначати автоматично, без особистого візиту до Пенсійного фонду. Відповідні нововведення передбачені законопроєктом №3623, який 2 вересня 283 голосами за основу ухвалили народні депутати.

Детальніше про те, що і як зміниться через нові правила, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Трудові книжки забирати не будуть

Паперові трудові знищувати не будуть, але підприємства не повинні їх зберігати. Якщо співробітник хоче, може забрати її собі і берегти будинку, а роботодавець на вимогу зобов'язаний її заповнювати. Всі дані при цьому будуть зберігатися онлайн.

Тобто якщо ви не хочете прощатися з паперовим документом, ніхто у вас його не забере. "Це певний прорив. Ті, хто стикався з оформленням пенсії, знає, скільки часу втрачається при оформленні виплати. Для всіх нас, хто буде виходити на пенсію, це велике послаблення", – заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль, презентуючи документ.

HR-експерт Олександр Білоус впевнений: трудові книжки потрібно було скасувати ще давно. Їх заповнення і зберігання займає місце і час, підприємства повинні мати захищені місця зберігання, звітувати про збереження Трудовий. А якщо, наприклад, відбувається пожежа або документ псується з іншої причини, відновити його складно.

"Тут може бути одна проблема: як будуть зберігати інформацію. Це особисті дані, сімейне положення. У цей онлайн-базу увійдуть різні персональні відомості", – розповідає Білоус в коментарі OBOZREVATEL.

Глава профільного комітету Галина Третьякова під час засіданні Ради нагадала: протягом п'яти років дані з трудових книжок будуть переноситися в реєстр.

Головний мінус: немає висновку про те, чи готові бази даних, чи будуть вони захищені. З таким зауваженням виступив і Головний науково-експертний комітет Верховної Ради.

Як призначатимуть пенсію і оформлятимуть на роботу

При оформленні на роботу можна буде не подавати трудову книжку – досить паспорта, ІПН і інших документів (якщо того вимагає роботодавець і дозволяє закон, наприклад, довідка про медичний огляд).

Одне з найважливіших нововведень – пенсію тепер будуть нараховувати автоматично. Чи не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його. Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток. Пенсійний фонд спочатку повинен вважати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників з проханням провести перерахунок.

"Буде як в Британії, Естонії та в інших країнах. Буде можливість без звернення, збору інформації, автоматично отримати пенсію. Але людина зможе вибрати: якщо автоматично пенсія буде спірною, то можна буде подати документи і перерахувати її", – розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Такий документ може знадобитися, якщо того вимагає роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас повинен бути стаж у відповідній сфері). Правда, для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також в Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської картки.

Як раніше пояснювали в Кабміні, роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

Якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або за допомогою роботодавця. Тоді зберігати трудову книжку як носій інформації зовсім буде потреби.

Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про своє стажі в трудових книжках, забороняти це держава не зможе.

"Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", – пояснили в уряді.