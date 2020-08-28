В Україні скасують соціальні пенсії? Хто залишиться без виплат і що робити

В Україні з кожним роком посилюються правила виходу на пенсію. В результаті частина 60-річних зовсім залишиться без виплат. "Соціальні пенсії" вже скасували, а якщо щонайменше з 25 років не почався безперервний стаж, працювати доведеться до 63 або 65 років.

Про нові пенсійні правила й перспективи – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні дійсно скасують соціальні пенсії?

Ні. Уже кілька днів у ЗМІ поширюють інформацію про майбутнє скасування соціальних пенсій, яке нібито озвучив радник міністра соцполітики Микола Шамбір. Насправді ж соціальні пенсії не призначаються ще з 2005-го. Замість цього є матеріальна допомога.

Це в коментарі OBOZREVATEL підтвердив і сам Микола Шамбір. "Мною такі слова були сказані. Зараз поняття "соціальної пенсії" зживає себе. Не можна сказати, що її немає, але з 2005-го вона не призначається. А ті, кому її вже призначили, доживають свого часу", – розповів радник міністра.

Правила прості: якщо є 15 років стажу, можна розраховувати на пенсію. А якщо немає стажу, роботи і взагалі будь-якого доходу, то можна розраховувати на соціальну виплату після 65 років. Її розмір рахується як різниця між доходом людини і прожитковим мінімумом.

Щороку, до 2027-го, вимоги щодо стажу будуть рости. Дізнатися, як саме, можна ознайомившись із інфографікою нижче. Для прикладу розгляньмо, як українці виходитимуть на пенсію з 2027-го:

у 65 років – якщо є від 15 до 25 років стажу;

у 63 роки – якщо від 25 до 35 років стажу;

у 60 років – якщо є від 35 років стажу.

Коли українці виходитимуть на пенсію

А що робити, якщо не вистачає стажу?

Є два варіанти: виходити на пенсію пізніше (в 63 або 65 років) або докупити стаж. Тут важливо зазначити, що за оцінками Мінсоцу, вже в 2027-му близько 45% українців віком 60 років вчасно виплату не отримають.

Як пояснили фахівці ПФУ, є два способи отримати додатково стаж. Перший: якщо ви ще не досягли пенсійного віку, але офіційно не працюєте й розумієте, що стажу вам не вистачить.

"У такому разі в податковій службі за місцем реєстрації можна укласти добровільну угоду про сплату єдиного соціального внеску з мінімальної зарплати. Наразі це 1039 грн у місяць. Розмір мінімальної пенсії становить 1712 грн. Тобто ви зараз заплатите тисячу, а потім отримаєте 1,7 тисячі", – розповіли в ПФУ.

Особливість такого способу полягає в тому, що стаж купується по одному місяцю. Аналогічно тому, як ви б працювали і самі платили єдиний соціальний внесок. Тобто якщо для пенсії залишився рік і вам не вистачає двох років, такий спосіб вам не підійде – все одно доведеться використовувати другий метод.

Коли українці зможуть виходити на пенсію Pixabay

Другий – якщо вам уже виповнилося 60 років і потрібно купити відразу кілька років стажу. У такому разі розмір ЄСВ сплачується в подвійному розмірі. Наприклад, 2078 грн у місяць або 24,9 тис. за рік.

"Сума сплаченого єдиного внеску не може бути меншою, ніж дві мінімальні. Водночас громадяни самостійно визначають період, за який можуть укласти договір про добровільну участь. Якщо ви 8 років тому не працювали два роки, можете доплатити за ті роки", – розповідають у ПФУ.

Як отримати пенсію вчасно?

Учена Лідія Ткаченко в коментарі OBOZREVATEL зазначає: з часом кількість українців, які не виконають вимоги щодо стажу, буде зростати. Щоб мати 35 років стажу, потрібно щонайменше з 25 років мати безперервний стаж.

Правила вкотре зміняться з 1 січня 2028 року. Тоді можна буде виходити на пенсію в будь-якому віці, якщо є 40 років стажу.

Українці можуть вплинути тільки на два показники під час підрахунку пенсій – стаж і розмір зарплати. За підрахунками OBOZREVATEL, щоб отримати максимальну пенсію, простому українцеві необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вища за середню. За останніми даними, це близько 58 тис. грн. Однак і українці із середнім достатком мають шанс подумати про майбутню старість.

Для початку – працювати офіційно. Вимоги щодо стажу в Україні підвищують щорічно. Врешті ті, кому залишилося до пенсії більш ніж 8 років, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні будуть мати 35 років стажу. І щоб не опинитися в пенсійному віці, але без пенсії, важливо працювати офіційно. Крім того, чим вища "біла" зарплата, тим краще. Якщо ви офіційно працевлаштовані, але на мінімалку, то на гідну пенсію можна не розраховувати.