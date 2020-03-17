В Україні скасували частину податків і штрафів: Рада пішла на кардинальний крок через коронавірус

В Україні Верховна Рада 359 голосами ухвалила рішення скасувати цілу низку податків і штрафів з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Відповідне рішення передбачено законопроєктом №2538, який 17 березня в цілому ухвалили народні депутати. Автори документи – народні депутати з різних фракцій: Данило Гетманцев ( "Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ( "Батьківщина") та інші.

Головні нововведення:

штрафувати за порушення податкового законодавства з 1 березня по 30 квітня не будуть;

з 18 березня по 18 травня 2020-го заборонено проводити перевірки;

продовжений до 1 липня 2020 термін подачі річної декларації про майновий стан і доходи;

з 1 березня по 30 квітня не потрібно платити за землю;

з 1 березня по 30 квітня не потрібно платити податок на нерухомість на нежитлову нерухомість (це стосується і фізичних осіб, і підприємств).

"Ухвалення цього законопроекту дозволить забезпечити ефективні заходи нейтралізації негативних наслідків зниження економічної активності в країні і світі, мати наслідком поширення коронавирусной інфекції COVID-19", – впевнені автори законопроекту.

Особам, які перебувають в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також і на самоізоляції під контролем у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів і епідемій – виплачують 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дірку в бюджеті у розмірі 16 млрд грн за 2020 року планують покривати за рахунок боротьби з недобросовісними платниками податків. У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

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