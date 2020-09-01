В Україні сім'ю змусили повернути 64 тисячі гривень субсидії в бюджет

В Україні Охтирський міськрайонний суд Сумської області ухвалив рішення стягнути з родини 64,1 тис. грн "зайвої" субсидії.

Про це йдеться в опублікованому в судовому реєстрі рішенні. Так, остаточне рішення було ухвалене 21 серпня 2020 року, а з моменту подачі позову пройшло кілька місяців. Суд заочно програв місцевий житель. Допомога на оплату комуналки він отримував з 2015 року, але при цьому в декларації не вказав, що разом з ним проживають дочка і двоє неповнолітніх онуків.

Судили його заочно, без особистої присутності. У рішенні йдеться, що відповідач вказав недостовірну інформацію, звертаючись за субсидією, гроші добровільно повернути відмовився, а тому має зробити це в примусовому порядку.

Тепер у місцевого органу соцзахисту є рішення суду, за допомогою якого вони можуть через судового виконавця заарештувати майно, банківські рахунки і вилучити будь-яке майно боржника. Все зібране буде продано на торгах, а прибуток піде в рахунок повернення субсидії.

"Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив. Відкликання на позов не надав, тому з огляду на клопотання представника позивача, яке задоволено, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відповідача на підставі наявних у справі доказів", – йдеться в рішенні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.

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