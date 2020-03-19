В Україні шахраї знайшли спосіб заробітку на коронавірусі: під загрозою пенсіонери

В Україні шахраї телефонують українським пенсіонерам, представляються співробітниками Пенсійного фонду і просять надати номер банківської карти і назвати SMS, що після прийде на мобільний телефон.

"Кажуть, що через коронавірус там у них скасували якісь операції, немає можливості доставити пенсію і ось мені потрібно їм карту свою назвати, щоб оновити інформацію. Я спершу думала, що правда. Але не могла номер карти прочитати, окуляри у сусідки забула. Кажу їм: "зараз все продиктую, тільки ось окуляри заберу". Пішла до сусідки а вона мені каже: так дурять тебе", – розповідає OBOZREVATEL пенсіонерка з Кривого Рогу.

До речі, це вже не перший випадок, коли шахраї "заробляли" на пенсіонерах, прикриваючись коронавірусом. Так раніше управління Нацполіціі в Тернопільській області повідомляло, що незнайомець, представившись волонтером, запропонував пенсіонери купити і принести йому необхідні ліки. Однак в результаті взяв 300 грн і не повернувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019-му офіційно зафіксували 71,9 тис. випадків крадіжки грошей з банківських карт. У більшості випадків шахраї представлялися працівниками НБУ або банків і випитували персональні дані.

Раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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