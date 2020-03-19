Головна Новини
19 березня • оновлено в 16:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

В Україні шахраї знайшли спосіб заробітку на коронавірусі: під загрозою пенсіонери

1.4т
Читати матеріал російською

В Україні шахраї телефонують українським пенсіонерам, представляються співробітниками Пенсійного фонду і просять надати номер банківської карти і назвати SMS, що після прийде на мобільний телефон.

"Кажуть, що через коронавірус там у них скасували якісь операції, немає можливості доставити пенсію і ось мені потрібно їм карту свою назвати, щоб оновити інформацію. Я спершу думала, що правда. Але не могла номер карти прочитати, окуляри у сусідки забула. Кажу їм: "зараз все продиктую, тільки ось окуляри заберу". Пішла до сусідки а вона мені каже: так дурять тебе", – розповідає OBOZREVATEL пенсіонерка з Кривого Рогу.

В Україні шахраї знайшли спосіб заробітку на коронавірусі: під загрозою пенсіонери

До речі, це вже не перший випадок, коли шахраї "заробляли" на пенсіонерах, прикриваючись коронавірусом. Так раніше управління Нацполіціі в Тернопільській області повідомляло, що незнайомець, представившись волонтером, запропонував пенсіонери купити і принести йому необхідні ліки. Однак в результаті взяв 300 грн і не повернувся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019-му офіційно зафіксували 71,9 тис. випадків крадіжки грошей з банківських карт. У більшості випадків шахраї представлялися працівниками НБУ або банків і випитували персональні дані.

Раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "шахрайство в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
шахраї пенсії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Особисті фінанси

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги