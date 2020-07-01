В Україні шахраї знайшли нову схему з номерами телефонів: як працює

Десяткам тисяч українців приходять смс із повідомленням про те, що вони нібито виграли 300 тис. грн, а щоб забрати гроші, потрібно звернутися за вказаним у повідомленні номером телефону. Таке ж смс прийшло й на телефон одного з кореспондентів.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Найімовірніше, номер телефону або був випадково згенерований, або ж потрапив до однієї з телефонних баз, розповідає експертка у сфері кібербезпеки Марина Кобейнік. Бази номерів українців, як уже писав OBOZREVATEL, легко можна купити в інтернеті.

– Умови на сайті нашому перевіряли? А ваш номер є в списку переможців? І передзвоніть, – розповідає співрозмовник.

На сайті дійсно є кілька номерів "переможців", без чотирьох останніх цифр. У результаті "переможцями" можуть стати тисячі українців, чиї номери починаються з однакових цифр.

Список "виграшних" номерів від шахраїв

В умовах, які вказані на сайті "компанії", йдеться, що для реєстрації нібито потрібно заплатити "державне мито" в розмірі 1% від виграшу. А враховуючи, що йдеться про 300 тисяч гривень, шахраї просять заплатити 3 тисячі.

– Це прибутковий податок, ви платите 1%, а ще 17% ми за вас до податкової заплатимо. Вам потрібно в термінал внести цю суму, ви отримаєте чек. Гроші одразу в податкову службу підуть, – розповідає шахрай по телефону.

Водночас на питання, як можна заплатити прибутковий податок із іще не отриманого доходу, чому не потрібно заповнювати податкову декларацію й чи можна відразу прийти до відділення Державної податкової служби і там внести свій "1%", оператор заявив, що ми "погано прочитали умови конкурсу".

До того ж якщо в умовах йдеться про "мито", то оператор по телефону чомусь розповідає про "прибутковий податок".

Умови шахрайської акції

Марина Кобейнік розповідає: така схема працює вже багато років. Є кілька варіантів: або просять оплатити будь-який товар, або провести платіж на рахунок компанії. А після цього шахраї просто зникають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.