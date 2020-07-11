В Україні шахраї збирають гроші за вакансії: як працює схема

В Україні почастішали випадки шахрайства, при яких за комісію в 500 грн нібито агенства з працевлаштування обіцяють надати високооплачувану вакансію.

Про це OBOZREVATEL розповів HR-експерт Олександр Білоус. При цьому в українців просять ксерокопії паспортів, а іноді – надіслати свою фотографію разом з паспортом.

"Ксерокопії паспортів можуть просити для того, щоб в подальшому використовувати документ в інших шахрайських схемах, перепродати дані. А може і кредити оформляють. Такі оголошення розміщують на сайтах з безкоштовними оголошеннями. Були випадки, коли окремо і сайт для цього створювали", – розповідає Білоус.

Як зазначає експерт, в умовах зростання рівня безробіття багато українців готові повірити в історію про те, що роботодавець нібито для оформлення заявки, збору документів або верифікації особистості може зажадати 500 грн.

"Обіцяють, що віддадуть вакансію, кажуть, що людина потрібна вже прям сьогодні, потрібно вже заводити справу, інакше візьмуть іншу кандидатуру. Просять невелику суму, беруть ксерокопію паспорта і зникають", – розповідає Білоус.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу по частковому безробіттю. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.