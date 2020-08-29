В Україні шахраї збирають гроші за "конвертацію" з карт: як працює схема

В Україні шахраї "проводять розіграші призів", переконують, що жертва виграла велику суму, а після просить заплатити за конвертацію.

Схема обману розкрита в матеріалі OBOZREVATEL. Зловмисники створили нібито безкоштовну лотерею, в якій можна виграти до $3600. Кожен етап проходить фактично без участі людини – всі дані збирає спеціальна програма, в учасників "лотереї" намагаються викликати відчуття, що вони спілкуються з оператором і що їм справді пощастило.

Єдина проблема – коли настає час забирати виграш, виявляється, що кошти потрібно конвертувати. І хоча зазвичай конвертація відбувається автоматично банком, якщо з доларового рахунку відправляти на гривневий, організатори "лотереї" просять за це невелику плату – всього близько 200 грн (475 російських рублів).

Зрозуміло, після "сплати конвертації", яку насправді автоматично проводить банк, ніхто жодного призу не надсилатиме. Шахрайський сайт зверстаний у кольорах Instagram, використовує його логотип, водночас розташований на дешевому домені "zun3remaidi61.xyz". Експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар розповідає OBOZREVATEL: такий сайт може зробити будь-який початківець-айтішник.

"Кілька повторюваних алгоритмів, які повинні залучити потенційну жертву в гру. Перше – дають можливість "відкрити" три ящики, які відображуються на екрані. Обов'язково два перших ящики "повз", а останній – довгоочікуваний виграш. Після цього "вмикається" бот, який вітає з перемогою, пропонує прийняти умови акції й відразу ж перемикає на форму оплати. Тут використовують кілька прийомів. Створюють враження", – аналізує Січкар.

Жертвам схеми кажуть:

що акція має стосунок до Instagram;

що виграш отримують не всі, і це великий успіх;

що кошти можна отримати моментально, достатньо всього лише оплатити конвертацію.

Шахраї намагаються переконати українців

Внизу сайту нібито є чат, де інші переможці обмінюються враженнями. Тут спливають заздалегідь написані повідомлення, і насправді єдиним живим користувачем на сайті в цей момент можуть бути тільки жертви схеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.