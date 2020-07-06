В Україні шахраї залишають українців без квартир: як дурять на оренді

В Україні разом із послабленням карантину зріс попит на оренду житла. Водночас почастішали й випадки шахрайства. Фіктивні орендодавці просять передоплату, пропонують варіанти, яких не існує, і залишають українців без грошей.

Про найпоширеніші схеми шахрайства і про те, як захистити себе, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Спершу гроші, а потім квартира

На сайтах оголошень серед справжніх пропозицій трапляються й неймовірно вигідні варіанти з цінами, які в рази нижчі від ринкових. OBOZREVATEL звернувся за вказаними в оголошенні номерами телефону. Трубку взяв хлопець, який не знав ні вартість оренди, ні адреси квартири. "Приїжджайте до нас в агентство для підписання документів, а потім можна поїхати на показ квартири", – розповідає співрозмовник.

Із собою потрібно мати паспорт та суму, рівну місячній оренді. Мовляв, щоб подивитися квартиру, потрібно відразу її оплатити. На питання, як же купувати кота в мішку, хлопець почав переконувати, що згідно з договором гроші можна буде повернути й немає жодного ризику.

Щоправда, як зазначає рієлтор Максим Бабуряк, найчастіше в таких договорах процедура повернення грошей прописана тільки умовно: маєте право письмово написати претензію, яка буде розглядатися три місяці, а якщо через три місяці ваше прохання не задовольнять – йдіть до суду.

Найчастіше такі "рієлтори" здають квартири, яких не існує. Фотографії житла знаходять в інтернеті, інколі ці оголошення з Росії. Ціни в півтора-два рази нижчі від ринкових. Наприклад, нижче на фотографіях можна побачити, як квартиру в Казані видають за нерухомість у Києві.

На питання про те, чому вказане житло здають в оренду в Казані, співробітник кол-центру пояснив: мабуть, там орудують шахраї.

Як працює схема. Якщо у вас перед тим, як ви подивилися квартиру, просять будь-яку плату, найімовірніше, ви потрапили на шахраїв, відзначає Максим Бабуряк. Такі схеми працюють уже не перший рік, проте досі трапляються ті, хто готовий ризикнути заради економії.

Ви нам ідеально підходите, але потрібен завдаток

Ще одна поширена схема: прохання про "символічний завдаток". Тут працюють більш витончено: придумують правдоподібні розповіді про те, як уже намагалися здати квартиру, але щоразу потрапляли на рієлторів або тих, хто насправді просто "придивлявся". І ось тепер, щоб показати квартиру і, найімовірніше, здати її, просять відразу надіслати "символічну суму, щоб довести свої наміри".

Що цікаво, збирати гроші з українців можуть навіть росіяни. Листування ведуть у месенджерах, а валютну конвертацію пояснюють цілою історією. Мовляв, уже давно виїхали до Чехії, а вивільнену квартиру здають в оренду. Тому потрібно оплатити і невелику конвертацію під час переказу коштів.

Одне з таких оголошень кореспондент OBOZREVATEL побачив на популярній платформі OLX. Там пропонували орендувати житло в господарів, які нібито виїхали за кордон. "Власники" житла дізналися всі деталі про потенційних квартирантів, розповіли про переваги житла.

А потім уточнили: житло вже дивилася інша сім'я, але в них є собака. Їм готові відмовити, але для цього потрібен невеликий завдаток у розмірі 500 грн. Мовляв, суто умовний, щоб переконатися в намірах.

Як правильно орендувати квартиру

1. Платити тільки за фактом поселення

Рієлтори, які просять оплатити їм їхні послуги ще до того, як ви знайшли квартиру, повинні викликати підозри. Дуже часто так продають усього лише інформаційні послуги. Тобто вам просто передадуть оголошення. І якщо жодне з них вам не підійде, гроші не повернуть, оскільки інформаційна послуга буде вважатися вже наданою.

2. Не платити наперед

Ще один спосіб заплатити гроші й залишитися без житла – заплатити наперед. "На квартиру нібито було багато претендентів, і чоловік її сумнівався. Ось вона й попросила, щоб точно розуміти, що ми хочемо заселятися, надіслати невелику передоплату. Ну я надіслала й після цього дівчина пропала", – ділиться досвідом Марина Скічко. Такі схеми обману досить поширені. Тому важливо платити за квартиру тільки після підписання договору.

3. Ретельно перевіряти документи

Орендодавець повинен надати право власності на житло (також цю інформацію можна перевірити в реєстрі) і свій паспорт. Важливо, щоб уся інформація збігалася з тією, яка вказана в договорі. А сам документ краще підписувати при свідках (найчастіше ним стає рієлтор).

Завіряти нотаріально договір потрібно лише в тому разі, якщо житло здається більш ніж на 3 роки. Згідно з Цивільним кодексом, якщо проігнорувати цю норму, договір можна визнати нечинним.

У договорі обов'язково потрібно вказати:

реквізити сторін;

терміни дії документа;

розмір і терміни оплати оренди;

інформацію про орендовану нерухомість.

До того ж закон не обмежує сторони: у документ можна вписувати й додаткові умови, якщо вони не порушують законодавство.