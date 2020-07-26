В Україні шахраї "захоплюють" банкомати: досить один раз використати карту
В Україні будь-який клієнт банку може втратити кошти з рахунку після необережного використання банкомата. Шахраї розробили цілу низку прийомів, яка дає змогу не просто вкрасти дані картки, але і зробити повний дублікат. Досить усього лише один раз вставити свою карту в роз'єм і необережно ввести пін-код на клавіатурі.
Про те, які схеми з банкоматами використовують шахраї і як захистити себе, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Скримінг – захиститися від крадіжки неможливо
Як розповідає заступниця директора асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко, останнім часом кількість випадків крадіжки коштів із використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний пристрій у роз'єм банкомата для прийому карток.
Помітити його неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись із карткою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.
Експерт із кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомата не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які розташовані в торговельних центрах і магазинах. Але при цьому більшість пристроїв знаходили саме в таких приміщеннях.
"Відносно корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії й за допомогою якої можна підглянути цифри.
Трапінг – карту "з'їдає" банкомат
Ще один менш поширений спосіб шахрайства – трапінг. Це спеціальний прилад, який "захоплює" карту та не відпускає її до певної дії. Клієнт вирішує, що його карту "з'їло", телефонує в банк і йде.
Тоді підходить шахрай і продовжує користуватися банкоматом, використовуючи чужу карту.
"Трапінг зараз не настільки поширений спосіб шахрайства, як тільки клієнт зателефонує в будь-який із банків, в якому він обслуговується, оператор відразу ж порадить йому нікуди не відходити від банкомата. Це фактично виключає можливість будь-якого шахрайства. Але є й інші випадки, коли картка не "вилазить" і клієнт просто її забуває", – розповідає OBOZREVATEL представник пресслужби одного з великих банків.
Офіціанти та продавці: як захистити свої гроші
Січкар додає: іноді пристрої для крадіжки коштів встановлюють просто в терміналах супермаркетів і магазинів. Дублікати роблять не відразу, а гроші починають знімати через якийсь час так, щоб нічого не "видало", що продавець перебуває в змові з шахраєм.
"Також важливо не передавати свою картку в чужі руки ні на одну хвилину. Іноді досить миті, щоб непомітно підглянути всі дані картки і провести її крізь пристрій, якій краде дані", – радить вона.
Як захистити себе від схеми
Встановити ліміт на зняття готівки в банкоматі. У банківському додатку на ту картку, яку ви носите із собою, встановіть обмеження в 200-300 грн. Навіть якщо шахраї зможуть вкрасти дані, всі гроші роздобути не вийде.
Попросити банк випустити карту з чипом. Такі карти частіше коштують дорожче, але зняти з них дублікат значно складніше.
Прикривати рукою клавіатуру банкомата, коли набираєте пін-код. Якщо на пристрої встановлено камеру, вона не зможе "підглянути", які цифри ви набираєте.