В Україні шахраї "захоплюють" банкомати: досить один раз використати карту

В Україні будь-який клієнт банку може втратити кошти з рахунку після необережного використання банкомата. Шахраї розробили цілу низку прийомів, яка дає змогу не просто вкрасти дані картки, але і зробити повний дублікат. Досить усього лише один раз вставити свою карту в роз'єм і необережно ввести пін-код на клавіатурі.

Про те, які схеми з банкоматами використовують шахраї і як захистити себе, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Скримінг – захиститися від крадіжки неможливо

Як розповідає заступниця директора асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко, останнім часом кількість випадків крадіжки коштів із використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний пристрій у роз'єм банкомата для прийому карток.

Помітити його неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись із карткою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.

Помітити скримінг практично неможливо НПУ

Щоб позбутися коштів, варто всього лише один раз скористатися банкоматом ЕМА

Експерт із кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомата не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які розташовані в торговельних центрах і магазинах. Але при цьому більшість пристроїв знаходили саме в таких приміщеннях.

"Відносно корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії й за допомогою якої можна підглянути цифри.

Трапінг – карту "з'їдає" банкомат

Ще один менш поширений спосіб шахрайства – трапінг. Це спеціальний прилад, який "захоплює" карту та не відпускає її до певної дії. Клієнт вирішує, що його карту "з'їло", телефонує в банк і йде.

Тоді підходить шахрай і продовжує користуватися банкоматом, використовуючи чужу карту.

"Трапінг зараз не настільки поширений спосіб шахрайства, як тільки клієнт зателефонує в будь-який із банків, в якому він обслуговується, оператор відразу ж порадить йому нікуди не відходити від банкомата. Це фактично виключає можливість будь-якого шахрайства. Але є й інші випадки, коли картка не "вилазить" і клієнт просто її забуває", – розповідає OBOZREVATEL представник пресслужби одного з великих банків.

У банкомати вставляють спеціальний пристрій, який "захоплює" карту ЕМА

Офіціанти та продавці: як захистити свої гроші

Січкар додає: іноді пристрої для крадіжки коштів встановлюють просто в терміналах супермаркетів і магазинів. Дублікати роблять не відразу, а гроші починають знімати через якийсь час так, щоб нічого не "видало", що продавець перебуває в змові з шахраєм.

"Також важливо не передавати свою картку в чужі руки ні на одну хвилину. Іноді досить миті, щоб непомітно підглянути всі дані картки і провести її крізь пристрій, якій краде дані", – радить вона.

Як захистити себе від схеми

Встановити ліміт на зняття готівки в банкоматі. У банківському додатку на ту картку, яку ви носите із собою, встановіть обмеження в 200-300 грн. Навіть якщо шахраї зможуть вкрасти дані, всі гроші роздобути не вийде.

Попросити банк випустити карту з чипом. Такі карти частіше коштують дорожче, але зняти з них дублікат значно складніше.

Прикривати рукою клавіатуру банкомата, коли набираєте пін-код. Якщо на пристрої встановлено камеру, вона не зможе "підглянути", які цифри ви набираєте.