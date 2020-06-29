В Україні шахраї забирають квартири пенсіонерів: розкрито схеми

Літні люди по всій Україні стають жертвами квартирних шахраїв. Злочинці знаходять самотніх пенсіонерів, а потім обманом змушують підписати документи або підробляють їх.

Іноді у схемі беруть участь і чиновники Мін'юсту, які за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.

Про те, які шахрайські схеми діють в Україні і як не стати їхньою жертвою – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Страждають слабкі

Всього кілька днів тому у Харкові під арешт відправили злочинну групу, якій вдалося вкрасти п'ять квартир. Вони знаходили самотніх пенсіонерів або порожні квартири і підробляли на них документи.

Така схема працює вже багато років, розповідає OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник. "Найчастіше у схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Найлегше увійти в реєстр і внести дані. Але і вирахувати винуватця в такому разі легко. Другий варіант – підробити, наприклад, документи на кредит під заставу квартири, дочекатися "прострочення" кредиту і домогтися , щоб до реєстру внесли зміни. Але в такому разі потрібен "свій" нотаріус", – розповідає він.

Як повідомляють у поліції, кілька тижнів тому в Одесі під цілодобовий домашній арешт посадили держреєстратора, який на підставі неіснуючого рішення суду скасував право власності потерпілого на нерухомість вартістю 9 млн грн.

Криворожанка Раїса Олексіївна розповідає: кілька років тому жертвою шахрая в погонах став її колишній колега. Він страждав від алкогольної залежності, не платив за комуналку і часто притягувався до адміністративної відповідальності.

"Якось я побачила Гришу, а він уже бездомний. Він і з квартирою завжди був як бездомний – побитий, брудний, п'яний. Каже, що йому пообіцяли будинок за містом купити, а він мав свою квартиру переписати, або в тюрму сісти. Не знаю, що там із ним робили, але він все підписав, а потім ще й ходив до нотаріуса. і будинок за містом йому теж не купили, дали 30 тисяч гривень і місяць на те, щоб із квартири виїхати", – розповідає жінка .

Як і в першому випадку, жертвою шахрая став найменш захищений українець, за якого фактично не було кому заступитися. Олександр Плахотник розповідає: найчастіше квартиру, яку змусили віддати силою, відразу ж кілька разів перепродують. В результаті повернути нерухомість уже практично неможливо.

"Буквально кілька тижнів тому було рішення у Запоріжжі, згідно з яким відмовили визнати недійсним право власності на квартиру, яку двічі перепродували, а від початку була забрана силою. Тоді було доведено, що житло забрали у першого власника із застосуванням психологічного та фізичного насильства. Жертву змусили підписати доручення на право розпорядження майном. Але якщо квартиру кілька разів перепродували, повернути її вкрай складно", – додає Плахотник.

Поїхав за кордон і втратив квартиру

Свого житла позбулася і одеситка, яка переїхала жити до Ізраїлю. Поліція розпочала кримінальне провадження (№12018160480001810), в рамках якого з'ясувала: жінка кілька разів на рік приїздила у свою квартиру, при цьому постійно проживала за кордоном.

Зловмисникам вдалося з'ясувати, що квартира стоїть порожня, вони підробили договір купівлі-продажу і продали житло на підставну особу, після угоду повторили. Олександр Плахотник пояснює: часто у схемі використовують паспорти "несвідомих українців", які за невелику плату погоджуються надати свої документи для махінацій.

В одеситки виманили житло Реєстр судових рішень

Як зазначено у рішенні суду, свідок (сусідка жертви) розповіла: одного разу у квартирі просто з'явилися невідомі люди, вивезли всі меблі і речі та заявили, що діють від імені власниці, яка вирішила продати житло. Сама ж власниця навіть не підозрювала, що відбувається.

Як врятуватися від шахрайства

Ріелтор Максим Бабуряк розповідає: щоб уникнути участі у схемі, обережним слід бути як покупцям (щоб не придбати вкрадене житло), так і всім українцям, які володіють квартирами.

На прохання OBOZREVATEL Бабуряк озвучив головні правила безпеки, які можуть дозволити уберегтися від шахрайства.

Коли купуєте житло, зробіть виписку і дізнайтеся, хто і коли купував і продавав житло. Якщо житло за короткий період часу кілька разів перепродували, це може стати причиною для занепокоєння.

Якщо у вас є родичі-пенсіонери, підтримуйте контакт, відвідуйте і розкажіть про те, що ніякі документи підписувати не можна. Пенсіонери, до яких часто приїздять діти, за яких є кому постояти, рідше стають жертвами схем.

Будьте уважні по щодо своїх самотніх і літніх сусідів. Якщо хтось стежить за їхнім житлом, нав'язується до них – у вас є шанс попередити злочин.

Не залишайте житло без нагляду, якщо їдете надовго.