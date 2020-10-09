В Україні шахраї використовують нову схему обману з кодами: як не попастися

В Україні шахраї використовують QR-коди, щоб заразити телефони жертв вірусом. Унаслідок зловмисники отримують доступ до соціальних мереж жертви або навіть до банківського додатка.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "До мене буквально тиждень тому зверталися з кіберполіції щодо консультацій про такий вид шахрайства", – розповідає замдиректора "ЄМА" Олеся Данильченко. Через карантин у більшості кафе і ресторанів використовують QR-код замість традиційного меню, це може призвести до зростання випадків шахрайства, передбачає Данильченко.

Однак поки що говорити про те, що така схема поширена, зарано. "Я чула про такі випадки в Європі. У нас це поки не так поширене", – говорить Данильченко.

Водночас схема обману нічим не відрізняється від вже добре відомих, коли українцям пропонують перейти за шкідливими посиланнями або завантажити спеціальний додаток. Ось тільки якщо раніше потрібно було зацікавити й умовити перейти за посиланням, то зараз достатньо всього лише перейти за QR-кодом.

Експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар у коментарі OBOZREVATEL розповіла, як працює така схема:

Перше – шахраї залишають папірці з QR-кодами на стовпах, у кафе і ресторанах (щоб відвідувачі подумали, що це меню).

Друге – українець переходить за посиланням і відразу потрапляє або на шкідливий сайт, який пропонує завантажити вірус, або відразу на сторінку із завантаженням додатка;

Третє – погодившись відкрити або завантажити програму, телефон заражається вірусом, який може блокувати різні додатки, викрадати всі збережені паролі.

"Мета завжди однакова – отримати доступ до засобів, зламати пошту, банківський додаток, зняти кошти з карти. Тут немає нічого нового. Все починалося з того, що такі посилання просто надсилали в повідомленнях у соцмережах. Потім, коли повідомлення перестали відкривати, почали зламувати сторінки і відправляти списку контактів і друзів те ж посилання. Зараз, коли й українці стали обережнішими користувачами, і соціальні мережі вдосконалили механізм верифікації та оперативно реагують на скарги, шахраї користуються QR-кодами", – розповідає Січкар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.