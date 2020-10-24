В Україні шахраї використовують банкомати і роблять дублікати карток

В Україні шахраї встановлюють спеціальний пристрій (скріммінг), який зчитує дані карт і дозволяє виготовити дублікат і зняти кошти.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Його побачити неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись з картою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.

Помітити скріммінг практично неможливо НПУ

Щоб позбутися засобів, варто лише один раз скористатися банкоматом ЕМА

Експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомату не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які знаходяться в торгових центрах і магазинах. Але водночас більшість приладів знаходили саме в таких приміщеннях.

Досить корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії і за допомогою якої можна підглянути цифри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.