В Україні шахраї придумали, як робити дублікати карток: захиститися практично неможливо
В Україні шахраї знайшли спосіб красти дані карт і робити їх дублікат. Для цього використовують банкомати.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Останнім часом кількість випадків крадіжки коштів із використанням спеціального пристрою "скримінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний пристрій у роз'єм банкомата для прийому карток.
Помітити його неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись із карткою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто всього лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.
Експерт із кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомата не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які розташовані в торговельних центрах і магазинах. Але при цьому більшість пристроїв знаходили саме в таких приміщеннях.
"Відносно корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії й за допомогою якої можна підглянути цифри.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.