В Україні шахраї придумали нову схему обману: як не втратити гроші

В Україні шахраї розміщують рекламу і розсилають повідомлення від імені НБУ з пропозицією отримати від держави компенсацію через додаткові витрати і втрати доходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. В результаті з жертв беруть плату за "транзакцію" і зникають.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Схема обману набула такого масштабу, що про шахраїв вирішили попередити українців в Національному банку. Співробітники регулятора пропонують перед тим, як довіритися нібито співробітника НБУ, передзвонити на офіційну гарячу лінію, щоб перевірити інформацію (0800505240).

Також варто відзначити, що в Україні питанням розподілу матеріальної допомоги, призначенням виплат займається Міністерство соціальної політики. Нацбанк же не роздає гроші українцям і не може цього робити.

"За програмою президента Володимира Зеленського у вас є право на виплату в розмірі до 50 тисяч гривень. Скажіть, у вас було скорочення витрат через ведення карантину?", – говорить шахрай. В результаті ж перед виплатою просять заплатити 500 грн нібито комісії.

За даними НБУ, іноді зловмисники просять заплатити менші суми: 100-200 грн. При цьому будь-яке прохання оплатити будь-якої податок або транзакцію – ознака шахрайства.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову з шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.