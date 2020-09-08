В Україні шахраї обкрадають українців онлайн: достатньо зайти в інтернет

Щоб позбутися всіх коштів із картки, не обов'язково називати паролі, номер карти, достатньо всього лише зайти на шкідливий сайт або завантажити шкідливу програму. Потім, що б ви не робили на своєму комп'ютері або телефоні, шахраї бачитимуть кожен крок.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Змусити встановити додаток – складно. Тому шахраї придумують витончені способи обману. Наприклад, пропонують це зробити за гроші, нібито щоб протестувати новий продукт.

Про таку схему кілька днів тому написав українець Станіслав Кірєєв. Йому запропонували за 500 грн встановити "новий додаток OLX" і виконати кілька простих дій. Щоб надіслати винагороду, у потенційної жертви заздалегідь попросили номер карти.

Експерт із кібербезпеки Маргарита Січкар у коментарі OBOZREVATEL пояснює: номер картки просять насамперед, щоб у майбутньому скористатися цими даними. "Як працює шкідливе програмне забезпечення? Вірус відстежує всі ваші дії, може блокувати телефон. Знаючи номер карти, можна відстежити й інші дії", – розповідає Січкар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.