Шахраї обкрадають українців через соцмережі й телефон: як працює схема

В Україні шахраї поступово переходять в онлайн. Щоб позбутися коштів, достатньо всього лише зайти в інтернет або заглянути в телефон. Зловмисники відкривають сайти й роблять масові смс-розсилки, в яких обіцяють виплатити сотні тисяч гривень.

Достатньо всього лише переказати дрібну суму. Про те, як працюють шахраї і що робити, щоб не втратити кошти – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ви виграли 3 тисячі доларів!

Відносно новий спосіб обману – нібито безкоштовна лотерея, в якій можна виграти до $ 3600.. Кожен етап проходить фактично без участі людини – всі дані збирає спеціальна програма, в учасників "лотереї" намагаються викликати відчуття, що вони спілкуються з оператором і що їм справді пощастило.

Єдина проблема – коли настає час забирати виграш, виявляється, що кошти потрібно конвертувати. І хоча зазвичай конвертація відбувається автоматично банком, якщо з доларового рахунку відправляти на гривневий, організатори "лотереї" просять за це невелику плату – всього близько 200 грн (475 російських рублів).

Зрозуміло, після "сплати конвертації", яку насправді автоматично проводить банк, ніхто ніякого призу не надсилатиме. Шахрайський сайт зверстаний у кольорах Instagram, використовує його логотип, водночас розташований на дешевому домені "zun3remaidi61.xyz". Експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар розповідає OBOZREVATEL: такий сайт може зробити будь-який початківець-айтішник.

"Кілька повторюваних алгоритмів, які повинні залучити потенційну жертву в гру. Перше – дають можливість "відкрити" три ящики, які відображуються на екрані. Обов'язково два перших ящики "повз", а останній – довгоочікуваний виграш. Після цього "вмикається" бот, який вітає з перемогою, пропонує прийняти умови акції й відразу ж перемикає на форму оплати. Тут використовують кілька прийомів. Створюють враження", – аналізує Січкар.

Жертвам схеми кажуть:

що акція має стосунок до Instagram;

що виграш отримують не всі, і це великий успіх;

що кошти можна отримати моментально, достатньо всього лише оплатити конвертацію.

Шахраї намагаються переконати українців

Внизу сайту нібито є чат, де інші переможці обмінюються враженнями. Тут спливають заздалегідь написані повідомлення, і насправді єдиним живим користувачем на сайті в цей момент можуть бути тільки жертви схеми.

Шахраї вимагають заплатити за конвертацію

Маргарита Січкар пояснює: шахраї найчастіше збирають невеликі суми для того, щоб залишитися безкарним – за 200-300 грн, навіть якщо звертатися в поліцію, шукати винуватців не будуть.

"Ви перший серед учасників!"

Більш витончений спосіб обману придумала компанія Imageclub. Там нас запевнили, що ми виграли 350 тис. грн. Щоб отримати гроші, нібито потрібно всього лише купити товар на суму від 315 грн.

"Наша конкурсна комісія вибрала вас серед безлічі претендентів. Суму в 350 тис. грн вже переказано на рахунок, вам варто лише підтвердити свої дані учасника і для цього зробити покупку товарів компанії Imageclub на рекомендовану суму від 315 грн", – заявив оператор.

Такий вид шахрайства існує вже не один десяток років. Ще до того, як у більшості українців з'явилися телефони, повідомлення про виграш розсилали поштою (найчастіше розносив найнятий за невеликі гроші кур'єр). До листа також прикріплювали список товарів, їхню вартість та реквізити для оплати.

В еру цифрових технологій про виграш повідомляють в смс, а оператори змушені проявляти свою майстерність і переконувати співрозмовників, що вони перебувають буквально за крок від багатства.

"Така схема більш небезпечна, оскільки під час спілкування шахраї запитують фактичну адресу проживання, рік народження, ПІБ. Все це нібито для того, щоб оформити виграш, насправді ж інформація може служити таким же товаром, який вони перепродадуть далі", – говорить Січкар.

Юрист Олександр Плахотник у коментарі OBOZREVATEL роз'яснив: якщо йдеться про дрібний обман, правоохоронці змушені будуть зареєструвати звернення, але будуть розглядати його в останню чергу. Цим і користуються шахраї.

"Тут єдиний вихід – об'єднуватися й робити публічно та відкрито звернення з приводу роботи шахрайської організації. Якщо комусь здається, що такі сайти – дрібниця, він глибоко помиляється. У масштабах усієї країни щодня вони можуть отримувати десятки тисяч гривень", – підсумував Плахотник.

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