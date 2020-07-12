В Україні шахраї навчилися 'псувати' банкомати: як правильно користуватися

В Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скріммінгів) на банкомати. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат карти. Щоб не попастися на вудку шахраїв, недостатньо користуватися тими банкоматами, які розміщені в супермаркетах.

Як розповіла OBOZREVATEL замдиректора "ЄМА" Олелся Данильченко, більшість скріммінгов встановлюють саме в банкоматах в магазинах і супермаркетах. А щоб зберегти свої кошти, експерт радить дотримуватися декількох правил.

Встановити ліміт на зняття готівки в банкоматі. У банківському додатку на ту картку, яку ви носите з собою, встановіть обмеження в 200-300 грн. Навіть якщо шахраї зможуть вкрасти дані, всі гроші роздобути вони не зможуть.

Попросити банк випустити картку з чіпом. Такі картки частіше коштують дорожче, але зняти з них дублікат значно складніше.

Прикривати рукою клавіатуру банкомату, коли набираєте пін-код. Якщо на пристрої встановлено камеру, вона не зможе "підглянути", які цифри ви набираєте.

Також важливо оглядати банкомат перед тим, як його використовувати. Але якщо скімінг внутрішній, його помітити неможливо. Данильченко каже: навіть вона, працюючи експертом із безпеки, не завжди може на вигляд "упізнати" скімінговий пристрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.