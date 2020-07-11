В Україні шахраї навчилися обманювати банкомати: досить один раз вставити карту

В Україні в червні в порівнянні з травнем кількість виявлених скіммінгових пристроїв (їх шахраї встановлюють в банкоматах, щоб скопіювати дані карт) злетіла на 220%. Клієнти банків використовують свої карти, а шахраї за допомогою скріммінга з банкоматів після роблять дублікати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Експерт із кібербезпеки Марина Кобейнік розповідає: скімінг – це один із найскладніших способів шахрайства. Для цього потрібні спеціальний пристрій для випуску карт, камера або накладка на клавіатуру (щоб підглянути пін-код), скімінговий пристрій.

"Я б сказала, що це порівняно рідкісна схема. У банків є відносно точна статистика. Якщо клієнти самі переводять 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, то з скрімінгом усе інакше – шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут досить просто скористатися банкоматом", – говорить Кобейнік.

Так виглядає скімінг на банкоматах НПУ

Заступниця директора Асоціації "ЄМА" Олеся Данильченко з такою думкою не погоджується: скрімінг активно використовують шахраї, технології розвиваються. Мовляв, зловмисники фактично влаштували "перегони озброєнь із банками" і щоразу знаходять новий спосіб обійти заходи безпеки.

"Це не рідкісне явище. Встановлюється пристрій або на картрідер, або в середині самого картрідера. І це проблема, їх помітити практично неможливо. Але їм же треба ще й пін-код отримати. Для пін-коду встановлюється мініатюрна камера або в фальш-панелі, або десь поруч", – розповідає Данильченко.

На фотографії нижче можна побачити, як виглядає накладка на пристрій для зчитування картки. Шахрай підходить до банкомату, вставляє скімінг у роз'єм, прикріплює камеру до стінки банкомату або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам'ятовує, які цифри набирав клієнт банку.

Після цього вже інший шахрай знімає скімінг, камеру або накладку. Далі вони використовують зібрану інформацію для випуску ідентичних карт. Скімінг зчитує дані магнітної стрічки на карті, що дозволяє випустити дублікат.

Потім шахраї в різних банкоматах із підробленими картками й паролями перевіряють рахунки і знімають все до останньої копійки. Жертва цієї схеми розуміє, що втратила коштів, тільки після того, як вони пропали з рахунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні працює ціла група сайтів-підробок, яка виманює банківські дані й використовує їх для переказу коштів із карт своїх жертв. Найчастіше такі сайти маскують під онлайн-магазини або майданчики для переказу коштів, поповнення мобільного рахунку тощо.