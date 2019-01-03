В Україні рвані гривні обмінюватимуть за новими правилами: що треба знати

В Україні набув чинності новий порядок обміну зношених і рваних купюр на нові. Гривні можна буде обміняти за номіналом у відділеннях трьох банків. Крім того, зношені купюри зобов'язані приймати магазини і ресторани.

Детальніше про те, як працюватиме ця ініціатива, розповів у ефірі ObozTV юрист Сергій Войченко.

"2 січня запрацювала нова постанова Національного банку України, якою були визначені ознаки зношеності купюр і порядок їхнього обміну. Визначено три уповноважених банки, де ви можете це зробити — це "Ощадбанк", "ПриватБанк" та "Райффайзен Банк Аваль". Раніше це можна було зробити тільки у відділеннях Національного банку України. Банк, отримавши від вас купюру, зобов'язаний прийняти її", — пояснив Войченко.

"Людина звертається в банк... Якщо купюра викликає сумніви, банк має прийняти її. Він її запаковує з відповідною заявою про заміну, актом вилучення цієї купюри. Там проводиться експертиза, якщо ці кошти справжні, ви можете отримати еквівалент іншими купюрами", — додав він.

Також юрист наголосив, що заклади громадського харчування і торгівлі не можуть відмовляти у прийнятті купюр:

"Якщо у них є ознаки зношеності, вони зобов'язані цю купюру прийняти. Більше того — вони не повинні вам давати здачу цими зношеними, надірваними, склеєними купюрами. У них є уповноважений банк, куди вони це здають і відбувається заміна за номіналом".

Також Войченко уточнив, що купюра вважається платіжною, якщо в цілості збереглося не менше 55% її площі.

"Якщо кажуть — десь надірвалося, склеєне скотчем, ми купюру не беремо — це не відповідає вимогам закону", — наголосив юрист.

journalist.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацбанк випустив сувенірну банкноту "Сто гривень" на честь 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. і введення в обіг перших українських паперових грошей.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.