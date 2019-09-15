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15 вересня • оновлено в 17:06
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В Україні різко зросте мінімальна зарплата: названо суму

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У проекті держбюджету на 2020 рік мінімальна зарплата закладена на рівні 4723 гривні.

Як передає Укрінформ, про це в неділю, 15 вересня, на брифінгу розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складе за станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні", - повідомила вона.

За її словами, це відповідає показникам зростання, і в уряді вважають, що збільшення цієї цифри не відповідало б зростанню продуктивності.

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"Наше ж головне завдання - це економічне зростання, в тому числі через зростання економічної ефективності. А в цілому це досить істотне зростання мінімальної заробітної плати", - сказала Маркарова.

В Україні різко зросте мінімальна зарплата: названо суму

Ілюстрація

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які професії майбутнього зможуть забезпечити хорошу кар'єру і зарплату в найближчі 15-20 років як в Україні, так і в усьому світі.

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Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
Міністерство фінансів мінімальна зарплата
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