В Україні різко зросте мінімальна зарплата: названо суму

У проекті держбюджету на 2020 рік мінімальна зарплата закладена на рівні 4723 гривні.

Як передає Укрінформ, про це в неділю, 15 вересня, на брифінгу розповіла міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Мінімальна заробітна плата, яка закладається в цей бюджет, збільшується на 550 гривень і складе за станом на 1 січня 2020 року 4723 гривні", - повідомила вона.

За її словами, це відповідає показникам зростання, і в уряді вважають, що збільшення цієї цифри не відповідало б зростанню продуктивності.

"Наше ж головне завдання - це економічне зростання, в тому числі через зростання економічної ефективності. А в цілому це досить істотне зростання мінімальної заробітної плати", - сказала Маркарова.

Ілюстрація

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