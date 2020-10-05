В Україні різко зросли випадки шахрайства: як використовують банкомати

В Україні в першій половині 2020 року банки повідомили про 47,5 тисячі таких випадків. У минулому році їх було всього 34,7 тисячі. Зростання склало майже 37%. Зловмисники навчилися використовувати банкомати в своїх схемах.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Навіть не роблячи покупки онлайн, не розмовляючи з шахраями телефоном, можна стати жертвою шахрайської схеми. Достатньо всього лише скористатися банкоматом. Є кілька схем обманів:

Скріммінг. Як розповідає заступниця директора асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко, останнім часом кількість крадіжок коштів із використанням спеціального пристрою "скріммінг" зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний прилад у роз'єм банкомату для прийому карт.

Його побачити неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись з картою, він зчитує і запам'ятовує її дані. Потім шахраям варто лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти.

Експертка з кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що жодна з популярних порад "правильного" використання банкомату не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які знаходяться в торгових центрах і магазинах. Але водночас більшість приладів знаходили саме в таких приміщеннях.

"Досить корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії і за допомогою якої можна підглянути цифри.

Траппінг. Ще один менш поширений спосіб шахрайства – траппінг. Це спеціальний прилад, який "захоплює" карту і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його карту "з'їло", телефонує в банк і йде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських користувачів торговельного майданчика OLX почали атакувати хакери з Росії. Під приводом продажу товару вони дізнаються дані картки покупця, а потім знімають з неї гроші.