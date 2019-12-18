В Україні різко змінять штрафи, перерахують пенсії і зарплати: Кабмін розробив кардинальну реформу

Міністерство соціальної політики презентувало "реформу прожиткового мінімуму". Цей показник обіцяють збільшити майже вдвічі, але при цьому від нього відв'яжуть цілу низку виплат та зарплат. Більше того, в рамках нововведень планують змінити розміри більшості штрафів.

OBOZREVATEL розпочинає серію публікацій з обговоренням реформи. У першому матеріалі ми розповідаємо про основні нововведення, а також публікуємо думки попередньої влади, вчених і профспілок про те, до чого призведуть нові правила.

Переглянуть більшість штрафів

Головне:

штрафи в Україні будуть розраховувати по-новому;

українцям доведеться платити різні суми, залежно від їхнього доходу.

Мінсоц пообіцяв відв'язати прожитковий мінімум від "невластивих платежів", а насправді фактично збирається збільшити левову частку всіх штрафів. Покарання можуть посилити за: втечу з армії, зберігання наркотиків, розголошення даних слідства, підкуп, незаконне збагачення, незаконне будівництво і ще десятки різних порушень.

Зараз розмір більшості фінансових санкцій прив'язаний до неоподатковуваного мінімуму – 17 гривень. Якщо ж документ під авторством Мінсоцу підтримає Рада, то для розрахунків будуть використовувати "штрафну ставку". Її розмір не може бути меншим за 17 грн і рахується як 0,3% середньомісячного доходу порушника за минулий рік.

Розберемо на конкретному прикладі. Зараз, якщо поліція зупинить водія на авто з поломкою (розбиті фари), доведеться заплатити штраф у 340 грн (20 мінімумів). За новими правилами, якщо середньомісячний дохід водія 20 тисяч гривень, то штраф складе 1500 грн (20 ставок). А якщо порушник оформлений на мінімалку або офіційно не працює, то заплатить ті ж 340 грн.

Такий підхід створює нерівність. За одне і те саме порушення покарання буде різним. Можливо, переглядати розмір штрафів дійсно варто, але чи справедливо карати більше тих, хто чесно декларує свій дохід?

З іншого боку, якщо вже брати зі всіх у відсотках від доходу, то в нерівному становищі опиняться, наприклад, пенсіонери. Якщо за кермом автомобіля з розбитою фарою, наприклад, опиниться українець з пенсією в 1700 грн, йому також доведеться заплатити штраф у 1500 грн. А тоді штрафна ставка складе вже не 0,3% його середньомісячного доходу, а 1%.

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що штрафи відкріпили від прожиткового мінімуму. Однак "під шумок" хочуть без додаткових обговорень, консультацій і розрахунків поміняти всю систему штрафів. А якщо "Слуги народу", коли будуть голосувати законопроєкт, звернуть увагу тільки на частину про "в два рази збільшити прожитковий мінімум" і синхронно підтримають ідею, вже незабаром карати українців будуть по-різному.

Зарплати будуть рахувати за новими правилами, а пенсії під питанням

Головне:

зарплати "відв'яжуть" від прожиткового мінімуму;

розмір виплат будуть визначати виходячи з "можливостей бюджету".

Документом пропонується прибрати із закону норму, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути меншою за прожитковий мінімум. Тепер же мінімальний посадовий оклад для підприємств небюджетної форми повинен становити не менше 50% мінімалки, а ось для бюджетників, прокурорів, антикорупціонерів, військовослужбовців, чиновників рішення про те, скільки платити, буде ухвалювати Кабмін.

Що це означає? Складаючи бюджет України, Міністерство фінансів буде оцінювати, скільки грошей вони можуть виділити на заробітні плати. І якщо ситуація буде погіршуватися, наприклад, виплати на обслуговування і погашення держборгу виростуть, то Кабмін отримає право додати бюджетникам копійки.

Наприклад, мінімальний оклад прокурора має складати 12 прожиткових мінімумів. Прокурор регіональної прокуратури повинен отримувати на 20% більше, прокурор Генпрокуратури – на 30% більше. Якби прожитковий мінімум, як і обіцяють, збільшили приблизно до 4 тис. грн, то в Генпрокуратурі заробляли б 62,4 тис. грн.

Усіх, хто заробляє з бюджету, зокрема і прокурорів, таких гарантій позбавляють. Замість цього їх ставку буде вручну визначати Кабмін. Проблема в тому, що уряд за бажанням зможе економити на заробітних платах, визначати їх розмір за власним бажанням.

Інша проблема полягає в тому, які ще виплати Кабмін відв'яже від соцстандартів. "Реформа прожиткового мінімуму" тільки почалася. І саме до цього показника "прив'язана" мінімальна пенсія, розмір аліментів, різні посібники. Чи знайде уряд на це гроші, з урахуванням, що кожну третю гривню вони віддають на держборг, а бюджет не виконується, питання відкрите.

З іншого боку, і відв'язувати соціальні виплати від прожиткового мінімуму – не можна. Це грубе порушення 46-ї статті Конституції, в якій йдеться:

"Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом".

Що кажуть про "реформи" Кабміну

Міністр соціальної політики України (2016-2019 рр) Андрій Рева

Андрій Рева

"Проблема починається, коли під шумок простягають питання відв'язування від прожиткового мінімуму соціальних виплат і заробітні плати. Це неправильно і, більш того, незаконно. Стаття 46 стаття Конституції України говорить, що пенсії та інші соціальні виплати, які є основним доходом, не можна виплачувати в розмірі нижче прожиткового мінімуму.

Мені здається, що уряд сам не розуміє, що вони роблять. Вони написали смішну цифру в 4251 грн. У мене питання, де вони взяли цю цифру? Методика розрахунку прожиткового мінімуму була скасована судом. За три місяці турборежима вони не прийняли нову методику і не змінили закон про прожитковий мінімум. Як так?

Гаразд, давайте візьмемо цифру в близько 4 тисяч гривень. Зараз у нас середня пенсія в Україні 3020 гривень. П'ять мільйонів українців отримують до 2 тисяч гривень пенсію. Сім мільйонів отримують пенсію до прожиткового мінімуму. Ви уявляєте, скільки потрібно грошей, щоб вийти на їх прожитковий мінімум? Потрібно збільшити видатки Пенсійного фонду сміливо на 200 мільярдів гривень".

Вчений, старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко

Лідія Ткаченко

"Методику розрахунку прожиткового мінімуму дійсно скасували, але Мінсоцполітики продовжує робити моніторинг. Що стосується зарплат, законопроект, який я бачила, вводить базову величину для окладу. Це буде суто розрахунковий показник виходячи з бюджетних витрат. Це силовики, чиновники. Їх прив'яжуть до базової величини.

Поки не дуже зрозуміло, як буде вважатися ця базова величина. Або методику приймуть, або Мінфін буде це робити взагалі виходячи зі своїх міркувань. Я б не сильно переживала за наших прокурорів і суддів, у них є багато способів, як збільшити фактичний розмір зарплати. Ситуація, коли оклад – третину заробітку, ненормальна.

Але найближчим часом не варто чекати збільшення прожиткового мінімуму. До бюджету на 2020 й рік прописали: "зробити кроки". Які кроки? У наступному році, зрозуміло, ситуація вже мінятися не буде. Якби у Кабміну був рецепт, вони б не прописували це так обережно".

Заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін

Олександр Шубін

"В чому проблема? Ставку перепрівязивают. Чи не бюджетна сфера – 50% мінімальної зарплати, а ось в бюджетній сфері мінімальний оклад визначатимуть виходячи з показників бюджету на наступний рік. Це розрахунки Міністерства фінансів, виходячи з того, що ми можемо собі дозволити. Коли мова йде про двох співробітників однієї сфери, один з яких працює в держустанові, а інший – в такому ж приватному закладі, вони будуть отримувати зарплату по абсолютно різну систему розрахунку. Це призведе до дисбалансу на ринку праці та перетоків з однієї сфери в іншу.

Показник буде визначатися в кінці бюджетного процесу. А це дуже велика стаття витрат держбюджету. Я не розумію, як технічно, виходячи з якого показника, повинен розраховувати зарплатну сітку бухгалтер районного відділення освіти. Технологічно я не розумію, як вважати виходячи з показника, який визначать тільки, коли всі забаганки до кінця року зведуть воєдино, і позначать цифру. Закладається механізм, за яким ніхто не працював і який, буду радий, якщо я помиляюся, буде мертвонародженим".

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